Luis Miguel cena en privado con Mijares, previo a su gira en 2027

Luis Miguel volvió a llamar la atención luego de ser captado durante una cena privada en Nueva York, donde recibió una visita inesperada de Manuel Mijares.

El encuentro ocurrió pocos días después de que “El Sol” anunciara su regreso a los escenarios con una nueva gira para 2027, lo que de inmediato despertó especulaciones sobre una posible colaboración entre ambos cantantes.

Luis Miguel y Manuel Mijares captados en Manhattan

Encuentro de Luis Miguel con Mijares. @oficialmijares

De acuerdo con la revista Quién, Luis Miguel se encontraba en el restaurante Estiatorio Milos, ubicado en Midtown Manhattan, donde disfrutaba de una cena en un espacio privado. El establecimiento habría tomado algunas medidas para preservar la privacidad del cantante, entre ellas apagar parte de las luces durante su ingreso.

La presencia de Mijares fue la que terminó por convertir la cena en noticia. El intérprete de “Soldado del amor” llegó al mismo restaurante y subió hasta el área privada donde se encontraba Luis Miguel para saludarlo.

Aunque el encuentro quedó registrado en medio de la expectativa por el próximo tour de El Sol, hasta ahora no se ha confirmado que hayan hablado sobre algún proyecto musical.

¿Luis Miguel y Mijares preparan una colaboración para 2027?

Encuentro de Luis Miguel con Mijares. @luismiguel

La aparición de Mijares ocurre en un momento particularmente llamativo. Apenas el pasado 21 de septiembre, Luis Miguel confirmó a través de sus redes sociales que regresará a los escenarios con el Luis Miguel Tour 2027, aunque por ahora no ha revelado las fechas, ciudades, recintos ni los detalles de la venta de boletos.

La cercanía entre ambos acontecimientos hizo que surgieran preguntas sobre la posibilidad de que Mijares pueda acompañar a Luis Miguel en alguna presentación o incluso participar en la nueva gira. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme que Mijares formará parte del tour.

Por lo anterior, el encuentro en Nueva York se limita, hasta ahora, a solo una reunión entre los dos artistas que mantienen una amistad de varios años. Cualquier relación entre esta visita y los planes profesionales de Luis Miguel para 2027 permanece como una posibilidad que no ha sido confirmada.

Amistad de varios años

La cercanía entre los dos intérpretes no es reciente. Luis Miguel y Mijares se conocen desde hace décadas y han coincidido en diferentes momentos a lo largo de sus carreras.

Mijares incluso ha contado anteriormente algunas anécdotas relacionadas con su amistad con El Sol. Entre ellas, ha recordado visitas a la casa que Luis Miguel tenía en Acapulco, donde llegó a convivir con el cantante junto con Lucero y sus hijos cuando eran pequeños.

Esta relación de amistad ayuda a poner en contexto la reciente visita de Mijares en Nueva York, pues su presencia no necesariamente implica que exista un proyecto musical entre ambos.

Luis Miguel Tour 2027

Encuentro de Luis Miguel con Mijares. @luismiguel

Por ahora, Luis Miguel únicamente ha confirmado el nombre de su nueva gira y su regreso a los escenarios en 2027. La información reportada sobre el proyecto señala que el recorrido podría extenderse durante 2027 y 2028 y estaría a cargo de Fenix Entertainment.

Todavía no se conocen oficialmente las ciudades que visitará, las fechas de los conciertos ni los precios o mecanismos para adquirir boletos.

El nuevo tour llegará después de la exitosa gira 2023-2024 de Luis Miguel, que recorrió distintos países de América Latina, Estados Unidos y España. De acuerdo con cifras reportadas por Billboard, aquella etapa alcanzó importantes cifras de asistencia y recaudación, consolidándose como uno de los recorridos más destacados de su carrera.

Ahora, mientras los seguidores esperan conocer los primeros detalles de la gira de 2027, el encuentro entre Luis Miguel y Mijares en Nueva York vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de verlos juntos en un escenario.