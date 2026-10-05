Michael Douglas admite que fue amante de Kathleen Turner; ella responde al revuelo

Michael Douglas y Kathleen Turner formaron una de las parejas más recordadas del cine de los años ochenta. Su trabajo en Tras la esmeralda perdida combinó aventura, comedia y una química que despertó preguntas sobre cómo se llevaban fuera de las cámaras.

A más de cuatro décadas del estreno, aquella etapa vuelve a llamar la atención por One Helluva Ride, el libro de memorias de Douglas que sale a la venta el 6 de octubre. En sus páginas, el actor repasa su vida y cuenta lo que ocurrió durante la filmación de la película en México.

Michael Douglas revela que fue amante de Kathleen Turner

Entre los recuerdos que comparte en el libro, Douglas reconoce que él y Kathleen Turner fueron amantes durante el rodaje de Romancing the Stone, conocida en español como Tras la esmeralda perdida. Aunque durante años negaron haber tenido un romance, ahora admite que esa versión fue una mentira.

Según explica, la relación surgió mientras trabajaban juntos y fue creciendo con el tiempo. Para el actor, no se trató de un encuentro aislado.

“No fue un amorío de una sola noche; creció naturalmente a partir de lo cerca que trabajábamos, de la presión que vivíamos, del respeto y el cariño que nos teníamos, y de la atracción que sentíamos el uno por el otro”, escribió. “Como cualquier otro hombre en esa época, Kathleen me dejó fuera de combate”.

La cercanía entre ambos pasó por distintas etapas antes de convertirse en una relación amorosa.

“Nos encontramos primero como amigos, después como compañeros de reparto y finalmente como amantes”, relató.

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¿Cómo se conocieron Michael Douglas y Kathleen Turner?

La llegada de Turner a la película ocurrió después de que no prosperaran las negociaciones con Debra Winger, a quien Douglas quería para interpretar a la novelista Joan Wilder.

Además de protagonizar la cinta, Michael era su productor. Por eso se reunió con Kathleen para hablar del personaje. En ese encuentro, según recuerda, la atracción fue inmediata.

“Kathleen era inteligente, divertida y sexy, con una voz profunda y sensual que se convirtió en su sello”, escribió Douglas en el libro, según el fragmento difundido por People. “La identifiqué al instante y nos sentimos atraídos de inmediato”.

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Para evitar que sus compañeros descubrieran la relación, los actores se veían cuando terminaban las actividades del día. Douglas cuenta que esperaba a que todos durmieran para ir a la habitación de hotel de Turner.

Las condiciones de aquella época les ayudaban a mantener sus encuentros en privado. Como explica en sus memorias, “no había cámaras en los ascensores, ni asistentes con teléfonos celulares para tomar fotos”.

Ni Bob Zemeckis, director de la película, ni Danny DeVito, quien también participaba en ella, estaban enterados del romance, de acuerdo con el relato de Michael.

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Sin embargo, el actor todavía estaba casado con Diandra Douglas. Aunque se encontraban separados, compartían la crianza de Cameron, su hijo de cinco años.

Al recordar los problemas de ese matrimonio, Douglas reconoce que ambos tuvieron relaciones extramaritales durante aquel periodo. También menciona que él había mantenido un romance previo con Diane Thomas, guionista de Tras la esmeralda perdida.

“Nunca le pedí a Diandra que cambiara quién era, pero después de haberse enamorado de mí y haberse casado conmigo, al descubrir quién era yo realmente, Diandra me pedía constantemente que cambiara. Eso generó enormes problemas entre nosotros”, relató Douglas en el libro.

Michael Douglas

A esos conflictos se sumaba su preocupación por Cameron. Saber que el niño sentía la tensión entre sus padres le pesaba incluso más que las dificultades de pareja.

La visita de Diandra que cambió la relación con Kathleen Turner

El romance tomó otro rumbo cuando Diandra viajó a México junto con Cameron. Durante su estancia en el set, comenzó a sospechar de la relación entre los protagonistas.

“Intuición femenina, supongo”, escribió Michael. “Los términos de nuestra separación eran distintos a los que yo veía”.

En la versión que presenta Douglas, Diandra encontró una oportunidad para hablar a solas con Kathleen y dejarle claro que seguía casada con él. Después de esa conversación, Turner decidió frenar la relación para no “interferir”.

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Por su parte, Michael regresó con Diandra pensando en el bienestar de su hijo. Años después, consideró que retomar el matrimonio había sido un error.

La pareja se divorció formalmente en 2000, con un acuerdo económico de 45 millones de dólares a favor de Diandra.

La mentira que Michael Douglas y Kathleen Turner sostuvieron por décadas

Fuera de su vida privada, Douglas y Turner continuaron diciendo que nunca habían sido pareja. Reconocían que existía atracción, pero aseguraban que no había pasado nada entre ellos.

Esa explicación se mantuvo durante sus colaboraciones posteriores y hasta la promoción de The Kominsky Method en 2021. En sus memorias, Michael revela por qué decidieron ocultar lo ocurrido.

“La historia oficial fue la siguiente: sí, confesamos que teníamos una química increíble. Sí, éramos ambos, como decía Kathleen, ‘coquetos terribles’, y sí, ambos sentíamos la tentación, pero nunca pasó nada entre nosotros. Eso era mentira”, escribió el actor. “Fue una mentira para proteger a mi esposa y a mi hijo, una mentira que le contamos al mundo durante 40 años”.

¿Qué dijo Kathleen Turner sobre la confesión de Michael Douglas?

La publicación del relato provocó una reacción de Kathleen Turner, quien respondió en un comunicado enviado a People. La actriz de 72 años restó importancia al interés que despertó una historia ocurrida cuatro décadas atrás.

“¡Por el amor de Dios, qué alboroto por algo que pasó hace cuarenta años!”, declaró.

Pese al revuelo, Turner expresó su cariño por Michael Douglas, de 82 años, y sus ganas de conocer el contenido de sus memorias.