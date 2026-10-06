Hija de Valentín Elizalde quiere abrir el caso de la muerte de su papá; estas serían las razones

A casi 20 años del asesinato de Valentín Elizalde, su hija Valentina quiere saber qué ocurrió aquella madrugada de noviembre de 2006. La joven confirmó que ya busca asesoría legal para revisar un caso que todavía genera preguntas dentro de su familia.

Valentina Elizalde busca revisar el caso de la muerte de su padre

Valentina Elizalde confirmó que está en contacto con un abogado debido a su interés por conocer más sobre las circunstancias que rodearon el asesinato de su padre, ocurrido cuando ella todavía era una niña.

La hija del llamado “Gallo de Oro” habló sobre el tema con Ventaneando después de una presentación de la Dinastía Elizalde en Guasave, Sinaloa. Durante la conversación aseguró que quiere conocer la verdad sobre lo sucedido con el cantante.

“Estoy en contacto con un abogado”, señaló Valentina al programa.

La hija de Valentín no dio más detalles sobre los pasos legales que seguiría ni confirmó que exista hasta el momento una solicitud formal para que las autoridades retomen la investigación.

Valentina Elizalde busca asesoría legal para revisar el caso de la muerte de su padre, Valentín Elizalde. IG valentina__elizalde

El peritaje que podría aportar nueva información sobre la muerte de Valentín Elizalde

Su intención cobra relevancia debido a la existencia de un peritaje que permanece bajo resguardo de la familia.

El documento fue localizado por Camila Valencia, madre de Valentín Elizalde, y podría aportar información para revisar algunos elementos del ataque.

Francisco y Jesús Elizalde, hermanos del cantante, habían explicado anteriormente que el documento permaneció guardado durante años. La familia evitó profundizar en la investigación después del crimen debido al temor y al impacto que provocó la muerte del intérprete.

La posibilidad de entregar el peritaje a las autoridades depende de las hijas de Valentín Elizalde, según han explicado sus familiares. La decisión de Valentina de buscar asesoría legal abre ahora la posibilidad de analizar qué puede hacerse con la información disponible.

Hasta ahora, Valentina no ha revelado el contenido completo del documento ni anunciado cuándo podría presentarse ante las autoridades.

Valentín Elizalde murió en 2006 después de ofrecer una presentación en Reynosa, Tamaulipas. IG valentinelizalde__oficial

Cómo murió Valentín Elizalde en 2006

Valentín Elizalde fue asesinado durante la madrugada del 25 de noviembre de 2006, después de presentarse en el palenque de la Expo-Feria de Reynosa, Tamaulipas. El cantante tenía 27 años cuando ocurrió el ataque.

Tras finalizar su presentación, Elizalde abandonó el recinto en una camioneta. Viajaba acompañado por su representante Mario Mendoza, el conductor Reynaldo Ballesteros y su primo Fausto “Tano” Elizalde.

El vehículo fue atacado a balazos poco después de abandonar el lugar. Valentín, Mendoza y Ballesteros murieron, mientras que Tano Elizalde sobrevivió. El crimen provocó una investigación que con los años estuvo acompañada por diferentes versiones sobre el posible móvil.

En marzo de 2008 fue detenido Raúl Hernández Barrón, quien fue señalado en reportes de la época como presunto participante en el asesinato. También surgieron versiones que relacionaron el ataque con integrantes del crimen organizado.

Sin embargo, distintos aspectos sobre el móvil y la planeación del asesinato han continuado generando dudas entre integrantes de la familia. Algunas de las versiones difundidas durante casi dos décadas tampoco han sido acreditadas judicialmente.

Uno de los nombres mencionados en declaraciones posteriores ha sido el de Tano Elizalde. Familiares del cantante han expresado públicamente dudas sobre la información que habría tenido alrededor del crimen, aunque los señalamientos y rumores difundidos sobre él no equivalen a una responsabilidad determinada por una autoridad.

Valentín Elizalde, conocido como el Gallo de Oro, fue asesinado el 25 de noviembre de 2006 en Tamaulipas. IG valentinelizalde__oficial

Valentina Elizalde era una niña cuando asesinaron a su padre

Valentina tenía alrededor de nueve años cuando Valentín Elizalde murió, por lo que gran parte de la información que conoce actualmente sobre el asesinato proviene de la investigación y de los documentos que su familia ha conservado desde entonces.

El cantante tuvo tres hijas, Gabriela, Valentina y Valeria, quienes eran menores de edad cuando ocurrió el crimen. Casi dos décadas después, ellas pueden participar en las decisiones relacionadas con la documentación que permanece en manos de la familia.

La intención de Valentina de revisar el caso también coincide con una fecha significativa. El próximo 25 de noviembre se cumplirán 20 años del asesinato de Valentín Elizalde en Reynosa.

Durante sus declaraciones, la joven reconoció que el aniversario continúa siendo una fecha complicada y habló sobre la manera en que ha aprendido a recordar a su padre después de tantos años.