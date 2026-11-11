¿Boda en secreto? Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel levantan sospechas por este detalle

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel volvieron a llamar la atención durante un encuentro con la prensa. Esta vez, el tema fue una posible boda que, aunque por ahora no parece estar entre sus planes, provocó risas y algunas preguntas entre los reporteros.

La conductora del programa 'Hoy' acudió a la alfombra roja de la película 'Atrápelo quien pueda', protagonizada por Natalia Téllez y Jaime Camil. No llegó sola, pues estuvo acompañada de su pareja, quien se mantuvo cerca mientras ella respondía las preguntas de los medios.

En un momento de la entrevista, Andrea invitó a Luis Carlos a acercarse para que ambos pudieran conversar con los reporteros. Fue entonces cuando hablaron de su reciente viaje a Europa y de cómo han disfrutado esta etapa de su relación.

Sin embargo, la pregunta sobre sus planes para las fiestas de fin de año llevó la conversación hacia otro tema: ¿tienen pensado casarse antes de que termine 2026?

Andrea Legarreta bromea sobre una boda secreta con Luis Carlos Origel

La pregunta tomó por sorpresa a la conductora, quien no pudo evitar soltar una carcajada cuando los reporteros mencionaron la posibilidad de que ella y Luis Carlos Origel llegaran al altar antes de terminar el año.

Lejos de dar una respuesta, Andrea decidió seguirles el juego y lanzó una frase que provocó más risas entre los presentes.

Sí, bueno, ya nos casamos en secreto, comentó entre carcajadas.

Lejos de dar una respuesta, Andrea decidió seguirles el juego y lanzó una frase que provocó más risas entre los presentes IG

La reacción de Luis Carlos tampoco pasó desapercibida, pues se sumó al momento de humor. Los reporteros aprovecharon la broma para decir que tenían una exclusiva, a lo que la conductora respondió con otra ocurrencia.

En exclusiva, cuánto traen (de dinero), chicos, dijo entre risas.

Aunque la respuesta despertó comentarios sobre una posible boda, Andrea no confirmó que exista un matrimonio ni anunció planes para casarse con su novio. Por el contexto de la entrevista, todo quedó como una broma que ambos disfrutaron frente a las cámaras.

Cuando la conversación volvió a sus planes para las próximas semanas, la conductora explicó que el cierre de año será complicado para ellos debido a sus compromisos laborales.

Aunque la respuesta despertó comentarios sobre una posible boda, Andrea no confirmó que exista un matrimonio IG

Tanto ella como Luis Carlos estarán trabajando en transmisiones en vivo, por lo que organizar unas vacaciones largas no será sencillo. Aun así, Andrea comentó que espera tomarse algunos días de descanso y que suelen aprovechar los fines de semana para hacer pequeñas escapadas juntos

El viaje a Londres que hicieron juntos por Nina Rubín

Otro de los temas que compartió la pareja fue su reciente visita a Londres, Inglaterra. El viaje tuvo un motivo familiar importante para Andrea, pues acompañaron a Nina Rubín, su hija menor, para que comenzara una nueva etapa como estudiante en el extranjero.

La conductora contó que fue una experiencia especial y que, además de cumplir con este compromiso familiar, también encontraron momentos para disfrutar juntos como pareja.

Estuvimos en Londres, en Inglaterra, porque fuimos a que Nina se quedara allá estudiando. Y fue muy bonito. También tuvimos nuestros tiempos juntos, explicó.

Por su parte, Luis Carlos se mostró contento de haberla acompañado durante el viaje y coincidió en que fue una experiencia especial.

Así es, un viaje muy especial y con el gusto y el placer de siempre acompañarla, comentó.

Las declaraciones dejaron ver que ambos han encontrado la manera de compartir tiempo juntos, incluso cuando hay compromisos familiares y profesionales de por medio.

¿Desde cuándo son novios Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel?

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel hicieron pública su relación el 14 de enero de 2026. La noticia llamó la atención porque entre ambos existe una diferencia de edad cercana a los 20 años, un tema sobre el que también han recibido comentarios.

La conductora tiene 55 años, mientras que el entrenador tiene entre 34 y 35. Sin embargo, ambos han dejado claro que este aspecto no representa un problema en su noviazgo.

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel hicieron pública su relación el 14 de enero de 2026. IG

Desde que dieron a conocer su romance, han compartido algunos momentos juntos y han hablado con naturalidad de la relación que mantienen.

Por ahora, la supuesta boda secreta sigue siendo parte de una broma. Andrea no confirmó planes de matrimonio, pero su respuesta fue suficiente para despertar la curiosidad de quienes siguen de cerca su vida sentimental.