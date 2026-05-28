¿Va a prisión? Natanael Cano recibe sentencia por presunta posesión de auto robado en Estados Unidos

El nombre de Natanael Cano volvió a encender las redes sociales luego de que se difundiera información sobre una audiencia judicial relacionada con la presunta posesión de un auto con reporte de robo.

Durante las últimas horas, diversos usuarios comenzaron a preguntarse si el cantante de corridos tumbados enfrentaría consecuencias penales o incluso prisión tras la resolución del caso.

Sin embargo, la situación dio un giro luego de que se difundiera un video de la audiencia, compartido por la revista TVNotas, en el que se escucha a una jueza emitir su determinación respecto al proceso que involucraba al cantante sonorense.

De acuerdo con lo mostrado en el material, la autoridad judicial resolvió dictar auto de no vinculación a proceso contra Natanael Cano, al considerar que no existían elementos suficientes para acreditar una probable participación del artista en los hechos señalados.

La jueza explicó que, tras revisar la carpeta de investigación, no se encontraron pruebas suficientes para sostener la acusación relacionada con la posesión del vehículo reportado.

¿De qué fue acusado Natanael Cano?

La controversia gira en torno a un Chevrolet Corvette blanco modelo 2015, que presuntamente contaba con reporte de robo en Phoenix, Arizona.

Según versiones que comenzaron a circular en plataformas digitales, el automóvil habría sido detectado posteriormente en Sonora con placas vinculadas supuestamente a un Porsche relacionado con el cantante.

La difusión de estas versiones provocó especulaciones inmediatas sobre una posible responsabilidad legal del artista.

A esto se sumaron publicaciones en redes sociales donde se aseguraba que el vehículo habría sido conducido por un amigo cercano al cantante, situación que generó aún más dudas sobre el papel de Natanael Cano dentro del caso.

Natanael Cano Foto: @natanael_cano.

No obstante, tras las investigaciones, la autoridad concluyó que no existían elementos suficientes para sostener la acusación.

Hasta el momento, el cantante no ha emitido declaraciones públicas sobre la resolución judicial.

¿Natanael Cano podría ir a prisión?

La respuesta es no.

Al haberse dictado la no vinculación a proceso, Natanael Cano no enfrentará juicio ni tampoco medidas privativas de libertad derivadas de esta acusación.

Aunque el caso generó revuelo y múltiples especulaciones en redes sociales, la resolución judicial despeja, al menos por ahora, cualquier posibilidad de que el cantante enfrente cárcel por este asunto.

La decisión también pone fin a una ola de rumores que se extendió rápidamente en internet.

Natanael Cano sigue enfocado en su carrera

Pese a la polémica judicial, el cantante continúa enfocado en su música.

Versiones cercanas a su equipo apuntan a que entre junio y julio podría lanzar una nueva producción discográfica, siguiendo la línea de éxito marcada por Nata Montana.

También circulan rumores sobre nuevas colaboraciones con figuras como Adriel Favela y Santa Fe Klan, mientras continúa trabajando en su gira.

Aunque durante este año enfrentó cancelaciones de presentaciones en algunos estados, Natanael Cano sigue siendo una de las figuras más importantes del regional mexicano.

Por ahora, la resolución judicial le permite concentrarse plenamente en su carrera artística y dejar atrás una controversia que generó gran expectativa entre sus seguidores.