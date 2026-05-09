HOY segundo concierto de BTS en CDMX: cómo estará el clima y opciones viales

Este sábado 9 de mayo, miles de ARMY esperan con euforia el segundo concierto que el grupo sur coreano BTS ofrecerá en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México, como parte de su gira mundial “Arirang”, que marca el regreso oficial del grupo tras la pausa por el servicio militar y proyectos en solitario.

Ante la expectativa brutal, aquí te decimos cómo estará el clima hoy, datos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México señalan que hoy dominará el ambiente caluroso con cielo medio nublado en la mañana, sin embargo, por la tarde se esperan LLUVIAS y chubascos, con posible actividad eléctrica y caída de GRANIZO.

En tanto, la temperatura mínima será de 16°C y la máxima será de 27°C.

CIUDAD DE MÉXICO. 08MAYO2026.- 2do bazar BTS, en las inmediaciones del metro Santa Anita en la alcaldía Iztacalco.FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM Victoria Valtierra Ruvalcaba

Ya van llegando ARMYs

El concierto de hoy es a las 8:00 pm, pero ya decenas de jóvenes van llegando desde esta hora a las inmediaciones del recinto.

Como se recordará, el primer show del 7 de mayo dejó el estadio completamente encendido con más de 60 mil personas cantando prácticamente todo el concierto.

Mucha gente que no alcanzó boleto para este concierto, se quedará en los alrededores para disfrutar el ambiente, freebies y más. También se espera que el operativo de seguridad y inicie alrededor de las 16:00 horas.

BTS ya ofreció el primero de sus tres conciertos en el Estadio GNP Seguros Cuartoscuro

Te recomendamos llegar en Metro Línea 9, recuerda que el acceso es con boleto digital Ticketmaster y si no lo sabías se permitirá entrar con lightsticks oficiales, peluches y cámaras no profesionales. Eso sí si llevas algo de comida de fuera no te la dejarán pasar, tampoco objetos peligrosos ni cámaras profesionales.

Opciones VIALES

Lo mejor es evitar completamente Viaducto Río de la Piedad y la zona de Ciudad Deportiva desde ya.

Si vas al concierto y vienes del sur, conviene más subir por Eje 3 Oriente o usar Circuito Interior y después incorporarte hacia zonas menos saturadas cerca de la Venustiano Carranza. Desde el poniente, mucha gente intenta entrar por Viaducto y termina atrapada, así que puede salir mejor moverte por Patriotismo, tomar Churubusco y rodear antes de acercarte al estadio.

Para quienes vienen del norte o del Estado de México, una buena idea es evitar Zaragoza y Fray Servando en horas pico. A veces sale más rápido dejar el coche lejos y usar Metro o Metrobús el último tramo. Las estaciones más utilizadas se saturan muchísimo antes y después del concierto, especialmente Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla.

Ten en cuenta que muchas veces hay cierres momentáneos que suelen hacer en avenidas cercanas para controlar peatones, porque eso termina afectando Circuito Interior, Río Churubusco y algunos accesos hacia Viaducto.

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