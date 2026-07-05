Maná canta 'El Rey' en el México contra Inglaterra; Canelo y Jaime Camil los presenta

Maná fue la banda encargada de encender el medio tiempo del duelo de octavos de final del Mundial 2026, en una noche marcada por la expectativa de la afición mexicana y por el último encuentro del torneo en suelo nacional.

La presentación de la agrupación tapatía llega después de su participación en la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo, donde interpretó Oye mi amor acompañada por danzantes prehispánicos.

Ahora, Fher Olvera, Alex González, Sergio Vallín y Juan Calleros volverán al mismo escenario, pero en un contexto distinto: con México buscando avanzar ante Inglaterra y con miles de aficionados listos para convertir el estadio en un coro.

Jaime Camil y Saúl Canelo Álvarez presentan a Maná

El medio tiempo del partido entre México e Inglaterra se convirtió en una celebración de identidad mexicana antes de que Maná tomara el escenario. Jaime Camil y Saúl “Canelo” Álvarez fueron los encargados de presentar a la banda tapatía en el Estadio Ciudad de México, en uno de los momentos más esperados del duelo de octavos de final del Mundial 2026.

“Gracias por arropar con cariño, encontraron en nuestro país una mano amiga; gracias por hacernos bailar, volar y brincar, para transformar su tristeza en una total alegría”, dijo Jaime Camil al dirigirse al público, antes de dar paso a la presentación musical.

Después, Canelo Álvarez encendió todavía más el ambiente con un mensaje de orgullo nacional.

“Que no se nos olvide que hoy estoy aquí para que todo el mundo sepa los chingones que somos y que todo el mundo se dé cuenta de lo que es México. Esto es México”.

Tras la presentación, Maná apareció en el escenario con una versión rockera de El Rey, uno de los temas más emblemáticos de la música mexicana.

La elección no fue casual: en una noche mundialista, frente a Inglaterra y con la Selección Mexicana jugándose el pase a cuartos de final, la banda convirtió el medio tiempo en un momento de fiesta, nostalgia y orgullo nacional.

Al final de la presentación de la banda mexicana, el Estadio Ciudad de México se llenó de los colores: verde, blanco y rojo.

"Ubícate, wey"

Antes de su presentación, Maná ya había anticipado el tono festivo y futbolero de la noche. A través de sus historias de Instagram, la agrupación compartió una imagen desde el Estadio Ciudad de México, donde se veía un balón sobre la cancha con la frase “¡Ubícate, güey!”

Las imágenes de Fher Olvera de Maná Especial

Esta frase se hizo viral luego de que Fher de Maná defendiera en redes sociales a la Selección Mexicana del cantante inglés de Oasis, Liam Gallagher.