"¿No que 5-0?": Fher de Maná manda mensaje a Liam Gallagher tras partido de México vs Inglaterra 

Fher Olvera volvió a dar de que hablar la noche de este 5 de julio cuando Maná se presentó en el medio tiempo del partido entre México vs Inglaterra, esto a días de que el rockero le respondiera un tuit a Liam Gallagher, integrante de Oasis.

Cabe recordar que hace unos días, Liam Gallagher acudió a X (antes Twitter) para escribir un mensaje en el que aseguro que Inglaterra golearía 5-0 a México en el partido que se realizó este domingo en el Estadio Ciudad de México.

Fher Olvera, vocalista del grupo Maná. (AP)

Aunque no fue la goleada que el inglés predijo, Inglaterra logró su pase a cuartos de final de Mundial 2026 al quedar el marcado 3-2, sin embargo, la Selección Mexicana hizo un gran trabajo, algo que destacó Fher Olvera en su mensaje.

Fher Olvera manda mensaje a Liam Gallagher tras partido

En una de sus historias de Instagram que subió después de que finalizara el partido de México vs Inglaterra, Fher Olvera compartió su sentir por el resultado que obtuvo la Selección Mexicana. El cantante destacó que, aunque México no pasó a la siguiente ronda, los jugadores salieron con toda la actitud al encuentro.

“¿No que 5-0, wey? Cinco minutos más y los hacemos pomada, respeto a México, en buena onda”, comenzó su video Fher Olvera.

Liam Gallagher con lentes oscuros. REUTERS

El cantante reconoció el triunfo de Inglaterra, pero aseguró que si México hubiera tenido más tiempo habrían metido un gol con el que el partido se habría alargado a tiempos extra.

“Les mando un abrazo a todos los ingleses, pero sí se los estaba cargando los últimos veinte minutos la versh. Así es la vida, el que mete gol gana, chido. Felicidades, México. A ver, ubícate, wey”.

Liam Gallagher reaccionó al triunfo de Inglaterra

El integrante de Oasis tampoco se quedó sin reaccionar al resultado del partido y fue por medio de X que compartió un tuit en el que celebró el triunfo de Inglaterra.

“Es un trabajo duro cantando Harry Kane, venga INGLATERRA, venga WONDERWALL”, se lee en su tuit.

Por si fuera poco, respondió al mensaje de un fan en que se mencionó: Oasis 1- Maná 0, a lo que Liam Gallagher escribió: “Más fuerte”.