Tyra Banks demanda a Netflix: Asegura que destruyeron su reputación en 16 minutos

Tyra Banks presentó una demanda contra Netflix después del estreno de Reality Check: Inside America's Next Top Model, un documental que muestra algunos de los momentos más polémicos del famoso reality de moda.

La creadora y conductora de America's Next Top Model asegura que la plataforma utilizó fragmentos de una entrevista que duró varias horas para construir una historia que no refleja lo que realmente dijo. Según los documentos presentados ante la justicia estadounidense, Banks considera que la edición final dañó su reputación y la presentó de forma injusta ante millones de espectadores.

La empresaria sostiene que aceptó participar en el proyecto porque quería hablar con honestidad sobre el legado del programa, incluyendo decisiones y dinámicas que hoy podrían verse de otra manera. Sin embargo, afirma que el resultado final terminó siendo muy distinto a la conversación que mantuvo con los realizadores.

Tyra Banks demanda a Netflix por documental sobre America's Next Top Model IG tyrabanks

¿Qué dice la demanda de Tyra Banks?

De acuerdo con la demanda, Tyra Banks respondió durante más de tres horas preguntas relacionadas con America’s Next Top Model, uno de los realities más exitosos de los años 2000.

Según su versión, los productores seleccionaron apenas 16 minutos de ese material para incluirlos en el documental.

La exmodelo asegura que varias de sus respuestas fueron presentadas fuera de contexto y que algunos fragmentos fueron colocados de una manera que cambiaba el sentido de lo que intentaba explicar.

Por esa razón decidió emprender acciones legales contra Netflix y solicitar un juicio con jurado.

El caso de Shandi Sullivan es uno de los puntos clave

Gran parte de la demanda está relacionada con Shandi Sullivan, concursante de la segunda temporada de America's Next Top Model.

En el documental, Sullivan habló sobre una experiencia ocurrida durante las grabaciones en Italia que durante años fue mostrada en televisión como un caso de infidelidad. Sin embargo, ella explicó que con el paso del tiempo comenzó a ver aquella situación desde una perspectiva diferente.

Tyra Banks sostiene que el documental da a entender que ella permitió conscientemente lo ocurrido y que después intentó deslindarse de cualquier responsabilidad.

La conductora rechaza esa versión y asegura que la producción construyó una historia que no corresponde con los hechos.

Tyra Banks demanda a Netflix por documental sobre America's Next Top Model IG tyrabanks

El reality que marcó una época sigue generando debate

Estrenado en 2003, America's Next Top Model se convirtió en uno de los programas más populares de la televisión estadounidense.

Durante años lanzó la carrera de varias modelos y transformó a Tyra Banks en una de las figuras más reconocidas de la industria del entretenimiento.

Pero también fue un programa que acumuló críticas con el paso del tiempo. Algunas dinámicas, comentarios y decisiones tomadas frente a las cámaras han sido revisadas por antiguos participantes y espectadores bajo estándares muy distintos a los de hace dos décadas.

Ese análisis fue precisamente uno de los temas principales del documental de Netflix.

Ahora, la conversación ya no gira únicamente alrededor del reality, sino también sobre la manera en que se editó la participación de su creadora.

Por el momento, Netflix no ha dado una respuesta pública detallada sobre la demanda presentada por Tyra Banks