Homenaje a Willie Colón y Grupo Niche llegará a la colonia Nápoles

Cierran el mes de San Valentín con un tributo al Grupo Niche y un homenaje a Willie Colón, el hombre que revolucionó la salsa al fusionar ritmos caribeños con el sonido urbano de Nueva York. El evento tendrá lugar el próximo viernes 27 de febrero en el Hotel Belair Unique, ubicado en Dakota 95, colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez.

El homenaje estará a cargo del Grupo La Soberana, que ofrecerá un concierto de salsa y cumbia colombiana en tributo al Grupo Niche e interpretará algunos temas del maestro Willie Colón, tras su reciente fallecimiento.

Para darle más ritmo a la noche, también se presentará la Sonora Dinamita de Lucho Argaín, que celebrará 66 años de hacer bailar a su público. “Nos sentimos afortunados de volver a este lugar y celebrar un aniversario más con nuestro público. Tenemos la fortuna de que nuestra música sigue conquistando a las nuevas generaciones y eso nos llena de satisfacción”, expresó Román Castañeda, hijo de uno de los fundadores de la Sonora Dinamita original, Gerber Castañeda Torres. La agrupación es una de las más reconocidas; fue fundada en Cartagena, Colombia, en 1960 por el maestro Lucho Argaín.

Integrantes de La Sonora Dinamita, liderados por Román Castañeda, posan para una imagen promocional previo a una presentación del grupo de cumbia colombiana. Excélsior

La Sonora Dinamita es una emblemática agrupación de cumbia colombiana, reconocida a nivel internacional por su extensa trayectoria y por popularizar el género en todo el mundo. Es una de las orquestas más influyentes y exitosas en la historia de la música tropical.

Para ser parte de este evento, envía un WhatsApp al 5530498411 y solicita la promoción 2x1 para las primeras 10 personas que mencionen que lo leyeron en esta publicación. No dejes pasar esta oportunidad y solicita tu pase doble para asistir este viernes 27 de febrero y escuchar a La Soberana y a la Sonora Dinamita de Lucho Argaín, quienes invitan a disfrutar una noche de música de Willie Colón y el Grupo Niche en uno de los lugares más reconocidos de la colonia Nápoles.

El punto de encuentro será a partir de las 20:30 horas en Dakota 95, a unos pasos del World Trade Center Ciudad de México.

