El Tri en el Palacio de los Deportes: setlist, cómo llegar y lo que debes saber del concierto
La icónica banda mexicana de rock estará en el Palacio de los Deportes para dar un concierto que sin duda será toda una celebración.
El Tri es una de las agrupaciones de rock más importantes de México y dentro de poco la banda dará un concierto en la Ciudad de México con el que también celebrarán un aniversario de bodas de Chela y Alex Lora.
Debido a esto, se espera que el concierto sea una gran celebración llena de rock. Y si tú irás al concierto de El Tri, aquí te contamos lo que debes saber del show de la banda de rock mexicano.
¿Cuándo se presentará el Tri en el Palacio de los Deportes?
La banda de Alex Lora estará en el Domo de Cobre el próximo 25 de julio para reunirse de nueva cuenta con todos sus fans que seguramente cantarán todos los éxitos del grupo.
Se espera que el show de El Tri comience a las 8:00 PM, así que toma tus precauciones para que llegues a tiempo.
¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?
El concierto se realizará en el Palacio de los Deportes y para llegar a él puedes hacerlo por auto, ya que dentro del recinto hay un estacionamiento que tiene un costo.
Te recomendamos llegar temprano para que alcances lugar. Por otra parte, si planeas llegar por transporte público, la manera más fácil es por metro. La estación más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo de la línea 9 o café.
Deberás bajarte en la estación Velódromo, al salir de ella tendrás que atravesar un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta del recinto por la que debes entrar.
Probable setlist de El Tri en el Palacio de los Deportes
A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que El Tri toque en su concierto en la CDMX.
La raza más chida
Sópleme usted primero
Mente rockera
Pobre soñador
La vida no vale nada / Cielito lindo / México lindo y querido
Chavo de onda
Parece fácil
Agua mi niño
Salud
A huevo la cagas
El niño sin amor
Metro Balderas
A.D.O.
Difícil
Todo me sale mal
Nostalgia
Ángel de la guarda
Vicioso
Triste canción
Cuando tú no estás
Las piedras rodantes
Chinguen a su madre
Todo sea por el rocanrol