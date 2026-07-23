El Tri en el Palacio de los Deportes: setlist, cómo llegar y lo que debes saber del concierto

El Tri es una de las agrupaciones de rock más importantes de México y dentro de poco la banda dará un concierto en la Ciudad de México con el que también celebrarán un aniversario de bodas de Chela y Alex Lora.

Debido a esto, se espera que el concierto sea una gran celebración llena de rock. Y si tú irás al concierto de El Tri, aquí te contamos lo que debes saber del show de la banda de rock mexicano.

Sociedad de Autores y Compositores de México

¿Cuándo se presentará el Tri en el Palacio de los Deportes?

La banda de Alex Lora estará en el Domo de Cobre el próximo 25 de julio para reunirse de nueva cuenta con todos sus fans que seguramente cantarán todos los éxitos del grupo.

Se espera que el show de El Tri comience a las 8:00 PM, así que toma tus precauciones para que llegues a tiempo.

El Tri

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

El concierto se realizará en el Palacio de los Deportes y para llegar a él puedes hacerlo por auto, ya que dentro del recinto hay un estacionamiento que tiene un costo.

Te recomendamos llegar temprano para que alcances lugar. Por otra parte, si planeas llegar por transporte público, la manera más fácil es por metro. La estación más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo de la línea 9 o café.

Deberás bajarte en la estación Velódromo, al salir de ella tendrás que atravesar un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta del recinto por la que debes entrar.

Probable setlist de El Tri en el Palacio de los Deportes

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que El Tri toque en su concierto en la CDMX.

La raza más chida

Sópleme usted primero

Mente rockera

Pobre soñador

La vida no vale nada / Cielito lindo / México lindo y querido

Chavo de onda

Parece fácil

Agua mi niño

Salud

A huevo la cagas

El niño sin amor

Metro Balderas

A.D.O.

Difícil

Todo me sale mal

Nostalgia

Ángel de la guarda

Vicioso

Triste canción

Cuando tú no estás

Las piedras rodantes

Chinguen a su madre

Todo sea por el rocanrol