¡Viva el rocanrol de El Tri en Nueva York!

Con 58 años de trayectoria ininterrumpida, El Tri de México está listo para volver a cimbrar la capital del país. Este próximo 25 de julio la emblemática agrupación llegará al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México como parte de su gira Adictos al Rocanrol Tour, un espectáculo que promete ser histórico ya que estará cargado de múltiples celebraciones.

En conferencia de prensa, fiel a su estilo irreverente y apasionado, Alex Lora y compañía compartieron los detalles de esta presentación, la cual no sólo festejará casi seis décadas de música e historia, sino que se convertirá en el escenario de una de las mayores muestras de amor de la agrupación: la renovación de votos matrimoniales entre Alex y Chela Lora, quienes celebran 55 años de noviazgo y 46 de casados.

Para hacer este momento aún más memorable, la legendaria pareja aprovechará el concierto para llevar a cabo su ceremonia de manera pública, uniendo sus vidas una vez más junto a los miles de fanáticos presentes.

Cuando nos conocimos, nos conocimos en el festival de Avándaro, ahí fue donde nos flechamos y de hecho inventamos una rola para esta tocada que vamos a estrenar que se llama Nuestro amor mantiene vivo nuestro rocanrol y realmente es cierto, porque nuestro amor es lo que nos mantiene vivos en el rocanrol”, aseguró Alex Lora.

Antes que nada, nosotros siempre le damos gracias a Dios por habernos encontrado en un festival como el de Avándaro, ahí nos flechamos. Y esta es una historia que está padrísimo recordar, porque ha pasado tanto tiempo”, refirió Chela Lora.

El concierto será una fiesta familiar, pero también un cruce de aniversarios significativos. Entre los festejos que se sumarán a la velada mencionaron la conmemoración de los 41 años del Día Mundial del Rocanrol y el homenaje por los 132 años del natalicio de María Sabina, la célebre sacerdotisa de la sierra de Oaxaca, figura emblemática dentro de la mística del rock nacional.

Durante la conferencia, la nostalgia se hizo presente cuando Alex Lora recordó la primera vez que pisaron el Palacio de los Deportes, pero sin duda uno de los momentos más entrañables de su carrera en ese gran recinto de la capital fue cuando su madre asistió para verlo triunfar sobre el escenario.

“A mí el principal recuerdo que me trae aquí el palacio es de cuando en el 25 aniversario de El Tri, mi mamá vino por primera vez a una tocada. Que fue algo extraordinario porque para ella, que está grabando todo esto desde el cielo... cuando vino al 25 aniversario y vio a toda la raza recordándomela muy cariñosamente, ahí fue cuando dijo: ‘no pues este güey sí es rocanrolero’ y a partir de ese momento se volvió la fan número uno de El Tri. De darle pena que su hijo fuera rocanrolero, le empezó a dar orgullo y hasta lo presumía”, recordó Alex Lora.

El Tri de México sigue demostrando que su música no tiene fronteras. La agrupación detalló la gran proyección internacional que mantiene, destacando el reciente reconocimiento recibido en Perú, donde planea realizar próximamente una tocada sinfónica, así como su paso por 11 países de Europa y una extensa gira en Estados Unidos.

“Tenemos 40 años de ir a tocar a Perú y hemos hecho tocadas históricas, como la que hicimos en la Playa del Silencio donde fueron 200 mil personas. Esa vez el papa Juan Pablo fue a la Avenida de la Peruanidad y fueron 80 mil personas y entonces eso fue algo muy cabrón para nosotros. Ahora que el alcalde Renzo Reggiardo nos dio el reconocimiento por estar visitando Perú durante estos 40 años, pues le nació la idea de que volvamos a hacer una tocada en la Avenida de la Peruanidad, entonces muy probablemente el próximo año hagamos una tocada con sinfónica”, comentó Alex Lora.

En territorio estadunidense, Alex Lora adelantó un logro sumamente representativo: el próximo 14 de septiembre será el invitado de honor encargado de encender las luces del emblemático Empire State en Nueva York.

Más allá de los récords y los viajes, el líder de la banda enfatizó que el verdadero motor de seguir girando por México y el extranjero es el impacto social de sus canciones.

“Siempre ha sido muy motivante para nosotros ir a darle a la raza que está allá en Estados Unidos, poniendo en alto el nombre de nuestra raza con su trabajo y darles la sensación de libertad y de alegría que nosotros sentimos cuando estamos rocanroleando, y más en este momento que ha habido una represión fuertísima para nuestra raza”, señaló Alex.

Con una agenda que contempla más tocadas en territorio nacional y la promesa de un recorrido completo por sus más grandes éxitos, Adictos al Rocanrol Tour se perfila como una cita imprescindible este fin de semana para el público fiel de la capital que ha caminado junto a la banda durante más de medio siglo.