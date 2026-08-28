"Duele": Sergio, fundador de Los Acosta, denuncia amenazas tras salir de la agrupación

La historia de Los Acosta atraviesa un momento complicado. Sergio Acosta, uno de los fundadores de la agrupación y responsable de buena parte de su trayectoria musical, aseguró que fue despedido después de más de 50 años de trabajar junto a sus hermanos.

Pero el conflicto no terminó con su salida. El músico denunció públicamente que tanto él como su familia han sido víctimas de acoso y amenazas, por lo que incluso responsabilizó a sus hermanos Ricardo y Ernesto Acosta de cualquier cosa que pudiera ocurrirles.

La situación ya se encuentra en manos de abogados, pues Sergio también inició un proceso legal relacionado con los derechos de autor de las canciones y el legado musical que construyó durante décadas.

Sergio asegura que no se retiró de Los Acosta

A través de un video publicado en sus redes sociales, el tecladista dejó claro que su salida de Los Acosta no fue voluntaria.

Sergio explicó que no se trató de un retiro amistoso, sino de un despido después de haber dedicado prácticamente toda su vida al proyecto que comenzó junto a sus hermanos.

Fui despedido del proyecto al que le dediqué mi vida entera, afirmó.

El músico también reveló que, después de este conflicto, comenzaron las intimidaciones contra él y sus familiares.

Según su testimonio, han recibido amenazas directas que considera un riesgo para su seguridad. Por ello, decidió hacer público el caso y señaló a sus hermanos Ricardo y Ernesto, a quienes responsabilizó de cualquier situación que pudiera sucederle a él o a sus seres queridos.

"Duele ver cómo se destruye" el trabajo de más de 50 años

Más allá del conflicto familiar, Sergio lamentó la manera en que terminó su relación con la agrupación que ayudó a construir desde sus inicios.

El músico aseguró que durante décadas trabajó para desarrollar el sonido que identificó a Los Acosta, una banda que logró consolidarse dentro de la música grupera con canciones como "Tonto Corazón", "Como una novela" y "Deja una rosa en tu balcón".

Duele ver cómo se destruye el trabajo arduo que hice durante más de 50 años para lograr que el grupo fuera lo que llegó a ser, expresó.

Sergio también dejó claro que no piensa desaparecer de la historia de la agrupación. Actualmente mantiene una disputa legal para defender sus derechos de autor y su patrimonio.

El músico aseguró que cuenta con pruebas sobre lo que ha denunciado y adelantó que en su momento las presentará ante las autoridades correspondientes.

Los Acosta niegan las acusaciones

Después de que Sergio hiciera públicas sus acusaciones, Los Acosta difundieron un comunicado en sus redes sociales para rechazar cualquier relación con las supuestas amenazas.

La agrupación negó de manera categórica que alguno de sus integrantes haya acosado o intimidado a Sergio tras su salida.

También señalaron que no tienen intención de llevar los problemas familiares al terreno público y que cualquier diferencia relacionada con aspectos profesionales, legales o derechos de la agrupación será atendida por las vías correspondientes.

De esta manera, mientras Sergio continúa con su proceso legal, Los Acosta aseguraron que seguirán concentrados en la música.

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Los Acosta, una historia que comenzó hace décadas

La agrupación tiene sus raíces en la iniciativa de Sergio Acosta, quien desde joven mostró interés por la música y quería formar un grupo con algunos de sus amigos.

Sin embargo, cuando pidió permiso a sus padres para hacerlo, ellos le pusieron una condición: tendría que formar la banda con sus hermanos.

Sergio aceptó y comenzó a trabajar en el proyecto junto a ellos. En sus primeros años, Los Acosta amenizaban XV años y bodas, hasta que en 1985 lanzaron su primer álbum, Te quiero.

Después llegaron discos como Te amo tanto, Siempre te recordaré, Igual que yo y Tonto Corazón, con los que el grupo fue ganando un lugar entre los exponentes de la música romántica y grupera.

Más de cinco décadas después, la agrupación continúa activa. Su producción más reciente es Entre besos y heridas, lanzada en 2026.

Ahora, esa historia enfrenta un nuevo capítulo, marcado por una separación familiar, una disputa por derechos de autor y acusaciones de amenazas que deberán resolverse por la vía legal.