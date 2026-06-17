Resulta difícil imaginar una película de Toy Story sin Woody. Durante casi tres décadas, el vaquero ha sido el protagonista de la franquicia y el personaje que ha acompañado a los espectadores desde la primera película estrenada en 1995.

Sin embargo, hubo un momento en el que Toy Story 5 iba a tomar un camino completamente distinto.

Andrew Stanton, director y guionista de la nueva entrega, reveló que Woody no aparecía en las primeras versiones de la historia. De hecho, Pixar llegó a desarrollar el proyecto pensando en una aventura donde el personaje simplemente no estaría presente.

La razón por la que Woody casi no apareció en Toy Story 5 Redes Sociales

¿Cómo iba a ser Toy Story 5 sin Woody?

Al final de la cuarta película, Woody tomó una decisión que cambió por completo el rumbo de la saga.

Después de años cuidando a Andy y posteriormente a Bonnie, decidió quedarse junto a Bo Peep para iniciar una nueva etapa lejos de sus amigos y de la habitación donde había pasado gran parte de su vida.

Cuando Pixar comenzó a trabajar en Toy Story 5, el equipo creativo quiso respetar esa despedida.

Por eso, las primeras ideas se concentraron únicamente en los juguetes que continuaron viviendo con Bonnie. El objetivo era descubrir cómo seguía adelante el grupo después de la salida de quien había sido su líder durante tanto tiempo.

En esa versión de la historia, personajes como Buzz y, sobre todo, Jessie tendrían una participación mucho más importante.

La intención era ver si la franquicia podía avanzar manteniendo las consecuencias del final de Toy Story 4.

La razón por la que Woody casi no apareció en Toy Story 5 Redes Sociales

Jessie iba a ocupar el lugar que dejó Woody

Uno de los cambios más importantes dentro de esa primera propuesta era el papel de Jessie.

La vaquera, que se convirtió en una de las favoritas del público desde Toy Story 2, asumía una posición de liderazgo dentro del grupo.

Pixar quería explorar cómo funcionaban las cosas sin Woody y cómo reaccionaban los juguetes ante los nuevos desafíos que enfrentaban junto a Bonnie.

La idea tenía sentido dentro de la continuidad de la saga. Después de todo, Woody había tomado la decisión de seguir su propio camino y parecía lógico que otros personajes ocuparan el espacio que dejó.

Pero mientras los guionistas desarrollaban la historia, apareció un conflicto que terminó cambiando los planes.

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Entonces, ¿por qué regresó Woody a Toy Story 5?

Andrew Stanton explicó que llegó a escribir una versión completa de la historia sin Woody.

La intención era comprobar si el personaje realmente hacía falta. Pero la respuesta llegó mientras avanzaba el desarrollo del proyecto.

Según contó el director, pronto se dio cuenta de que algo no terminaba de encajar. Aunque la historia funcionaba, sentía que faltaba una pieza importante dentro del universo de Toy Story.

Fue entonces cuando surgió la idea de que Buzz Lightyear saliera a buscar a Woody para pedirle ayuda.

Ese giro permitió conectar el final de Toy Story 4 con el nuevo conflicto de la quinta película y, al mismo tiempo, justificar el regreso del personaje sin ignorar las decisiones tomadas anteriormente.