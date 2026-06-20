El regreso de Woody y Buzz triunfa: Toy Story 5 logra impresionante récord mundial

Toy Story 5 es una de las películas más esperadas de 2026 y su llegada a los cines ha dejado claro el entusiasmo que los fans tenían por volver a ver a Woody, Buzz, Jessie y el resto de sus entrañables personajes.

A tan solo un día de su estreno, la nueva producción de Disney y Pixar ya está dando de qué hablar gracias a su impresionante desempeño en taquilla.

La película tuvo su preestreno el pasado 18 de junio y, en apenas dos días, logró abarrotar salas de cine alrededor del mundo, consolidándose como uno de los lanzamientos más exitosos del año.

Toy Story 5 rompe récord en taquilla durante su estreno

En sus primeros dos días en cartelera, Toy Story 5 logró recaudar 17.5 millones de dólares en taquilla, una cifra que la posiciona como una de las películas favoritas de este 2026.

Además, las proyecciones indican que durante su primer fin de semana podría alcanzar los 175 millones de dólares a nivel mundial, confirmando el enorme interés que existe por esta nueva aventura animada de Disney y Pixar.

¿Qué pasa en Toy Story 5?

La quinta entrega de la exitosa franquicia presenta un conflicto muy actual: el choque entre la tecnología y los juguetes tradicionales.

En esta ocasión, Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes de Bonnie deberán enfrentarse a un nuevo desafío: una moderna tablet llamada Lilypad, que amenaza con convertirse en la principal fuente de entretenimiento de la pequeña.

La historia mostrará cómo los juguetes intentan encontrar su lugar en un mundo cada vez más dominado por la tecnología, mientras nuevos personajes se unen a esta emocionante aventura.

Voces en México: quiénes participan en el doblaje latino

Como parte del doblaje al español latino, la película cuenta con la participación de reconocidos actores y cantantes que prestan su voz a varios de los personajes más queridos de la saga.

Arturo Mercado Jr. – Woody

Arturo Mercado Jr. – Woody José Luis Orozco – Buzz Lightyear

Belinda – Lilypad

Irán Castillo – Jessie

Diana Santos – Bo Peep (Betty)

Sin duda, Toy Story 5 ha comenzado su recorrido en los cines con resultados alentadores y todo apunta a que se convertirá en uno de los mayores éxitos cinematográficos del año.

Aunque todavía no supera las expectativas generadas por otros grandes estrenos recientes, su desempeño confirma que la franquicia sigue conquistando a distintas generaciones de espectadores.