El tour 'After Hours Til Down' le dio a The Weeknd un récord histórico y ¡rebasó a Elton John!

Rápido llegamos a la semana previa de los shows de The Weeknd en el Estadio GNP Seguros del 20 al 22 de abril como parte de su exitosa gira After Hours Til Dawn.

Y quienes vayan serán parte de la historia y el nuevo logro del buen Abel, pues recién se acaba de convertir en el primer artista solista masculino con la gira con más ingresos en la historia, de acuerdo con información que Ocesa proporcionó en exclusiva a Excélsior.

Luego de ponerse a la venta la serie de conciertos que programó para México, Brasil, Europa y el Reino Unido, After Hours Til Dawn rebasó los 7.5 millones de dólares en puro boletaje, permitiendo que el tour llegara a los más de mil millones de dólares gracias a 153 conciertos programados, rebasando a Elton John con su Farewell Yellow Brick Road, que se quedó en los 939.1 millones de dólares.

Cabe señalar que Abel tiene ya un rato girando con el mencionado espectáculo, pues su primer show fue el 14 de julio de 2022 en Filadelfia y con citas todavía pendientes en Brasil y Europa en lo que resta de 2026.

El artista también se alió con organizaciones para donar parte de su taquilla a causas contra la hambruna y apoyando la educación infantil Hyghly Alleyne

Parece ser uno de los mejores años para el intérprete de Blinding Lights, Starboy y The Hills, pues recién se dio a conocer que será uno de los presentadores durante la próxima entrega de los Crunchyroll Anime Awards, que se realizarán en Tokio, durante mayo. Cabe recordar que el cantante de 36 años ha citado en otras ocasiones a Dragon Ball, Sailor Moon y Samurai Champloo con algunas de sus influencias.

SIEMPRE ALTRUISTA

Además de también ser el primer hombre afrodescendiente con mayor recaudación en taquillas para ciudades claves para los artistas, como Nueva York, Denver, Santa Clara, Seattle, Edmonton, Montreal, Orlando, Arlington y Houston, The Weeknd ha donado más de 8.5 millones de dólares al fondo XO Humanitarian Fund y a Global Citizen, además, las ganancias adicionales de la etapa de 2026 continuarán apoyando al Programa Mundial de Alimentos y a Global Citizen.

No se trata de la primera vez en la que el artista se distingue por ayudar a algunas causas u organizaciones sin fines de lucro, porque también se ha interesado en la preservación de antiguas lenguas africanas, como la ge’ez, un dialecto etíope al que destinó 50 mil dólares para que la Universidad de Toronto continuará con sus cursos e investigación.

Después, tras el asesinato de George Floyd y el levantamiento del movimiento Black Lives Matter Global Network Foundation aportó 250 mil dólares para la causa. Y así lo ha hecho también para ayudar a las minorías, a las localidades en las que creció en Toronto y Ontario, y más recientemente a los afectados palestinos por la guerra en la Franja de Gaza.

A propósito del Mundial, el artista se asoció con FIFA Global Citizen Education Fund para ayudar a la educación para niños del mundo y ayudará a la crisis del hambre a través de Programa Mundial de Alimentos (WFP), así que por cada boleto vendido se donará un dólar, una libra o un euro (dependiendo la localidad) a ambas causas, mientras que los fans podrán ganar un par de entradas gratis por cada fecha al realizar acciones para acabar con la pobreza extrema junto a Global Citizen.

No olvides que los conciertos de The Weeknd en Ciudad de México comenzarán el próximo lunes en el Estadio GNP Seguros y la telonera para cada uno de ellos será la brasileña Anitta.