¿De qué murió Peter Cullen? Revelan la causa de muerte de la voz de Optimus Prime

La muerte de Peter Cullen, la voz de Optimus Prime en Transformers, dejó de luto a varias generaciones de seguidores de la franquicia. El actor falleció el pasado 26 de agosto en su casa de Los Ángeles, California, a los 85 años, y ahora se dieron a conocer detalles sobre las causas de su muerte.

De acuerdo con su certificado de defunción, Cullen murió a consecuencia de un paro cardíaco derivado de un paro respiratorio. El documento también señala como causa subyacente una neoplasia maligna en el lóbulo inferior del pulmón, es decir, un tumor canceroso localizado en la parte baja de uno de sus pulmones.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada inicialmente por Kevin Motley, representante del intérprete, quien explicó que Peter Cullen murió en paz y acompañado por su familia.

Sus seres queridos también emitieron un mensaje para recordar al actor y pidieron que su legado se mantenga vivo a través de los valores que siempre defendió: la compasión, la integridad y la lealtad.

Peter Cullen, la voz que hizo historia como Optimus Prime

Para millones de fans, resulta difícil imaginar a Optimus Prime con otra voz. Peter Cullen comenzó a interpretar al líder de los Autobots en la serie animada original de los años 80 y retomó el personaje para Transformers: la película, estrenada en 1986.

Aunque pasaron muchos años, Cullen volvió a ponerse frente al micrófono para la franquicia cuando Michael Bay llevó Transformers al cine en 2007. Desde entonces, continuó como la voz de Optimus Prime en las siguientes películas.

Su participación incluyó Transformers: la venganza de los caídos (2009), El lado oscuro de la Luna (2011), La era de la extinción (2014), El último caballero (2017), Bumblebee (2018) y Transformers: el despertar de las bestias (2023).

Su trabajo también fue reconocido con un premio Daytime Emmy por la serie animada Transformers: Prime, emitida entre 2010 y 2013.

Peter Cullen, voz de Optimus Prime, muere a los 85 años Foto: IMDb

Pero Optimus Prime no fue el único personaje que marcó su carrera. Cullen también fue la voz de Eeyore, el burro de Winnie Pooh, además de interpretar a King Kong en la película de 1976 y realizar los efectos vocales del Depredador en la cinta de 1987.

La frase que inspiró a Optimus Prime

En 2023, Peter Cullen recibió un Premio a la Trayectoria durante los Children’s & Family Emmy Awards. En aquella ceremonia compartió una historia que ayudó a entender por qué su versión de Optimus Prime tenía esa mezcla de autoridad y bondad que la hizo tan reconocible.

El actor contó que se inspiró en su hermano Larry, quien fue capitán del Cuerpo de Marines de Estados Unidos.

Según relató Cullen, su hermano le dio un consejo que conservó durante toda su carrera: si algún día iba a interpretar a un héroe, debía hacerlo como uno de verdad. La frase terminó convertida en parte de la esencia del personaje; ser lo suficientemente fuerte como para ser gentil.

Peter Cullen tendrá una última aparición como Optimus Prime

Aunque Peter Cullen ya murió, los fans todavía podrán escucharlo una última vez como Optimus Prime.

Hasbro y Fathom Entertainment anunciaron Optimus Prime: Awakening, un cortometraje animado de 12 minutos que incluye una de sus últimas interpretaciones del personaje y que será proyectado durante las funciones especiales por el 40 aniversario de Transformers: la película.

La producción fue presentada como un homenaje a Cullen y a los seguidores de la franquicia. También contará con Frank Welker como Megatron y Soundwave.

**FILE PHOTO** Peter Cullen Has Passed Away, 22 June 2009 - Westwood, CA - Peter Cullen. "Transformers: Revenge of the Fallen" 2009 Los Angeles Film Festival Premiere held at Mann's Village Theatre. Photo Credit: Byron Purvis/AdMedia /MediaPunch MediaPunch Inc

Así, la voz de Peter Cullen tendrá una última oportunidad de escucharse como Optimus Prime. Un cierre que, para quienes crecieron con Transformers, representa mucho más que el regreso de un personaje: es la despedida de una voz que durante décadas estuvo ligada a uno de los héroes más reconocibles de la animación y el cine.