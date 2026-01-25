Timothée Chalamet y Kylie Jenner disfrutan de una escapada romántica en Los Cabos

Timothée Chalamet y Kylie Jenner han sido captados disfrutando de unos días de descanso en México, un destino que la empresaria suele visitar con frecuencia. Esta vez, su escapada fue aún más llamativa, ya que fue junto al actor con quien mantiene una relación desde hace tres años. Su presencia en Los Cabos no pasó desapercibida y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde se difundieron imágenes de la pareja en momentos relajados y muy cercanos.

Durante su estancia, ambos fueron reconocidos por algunos fans que no dudaron en compartir fotos y videos de sus encuentros con los artistas. Las publicaciones muestran a Kylie y Timothée recorriendo tiendas locales y disfrutando del ambiente tranquilo del lugar, alejados del bullicio de Hollywood.

Así captaron a Timothée Chalamet y Kylie Jenner en Los Cabos

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando la pareja fue vista en una tienda de ropa en Los Cabos. En este sitio, según las imágenes compartidas por los propietarios, ambos ingresaron para comprar trajes de baño.

Las cámaras de seguridad captaron su visita, incluyendo el momento en que salieron del establecimiento. También se difundió una foto de tres bikinis que, supuestamente, Kylie Jenner habría elegido durante su paso por el local.

Una cena romántica en uno de los restaurantes más exclusivos

Después de recorrer tiendas locales, la pareja decidió cenar en Flora Farms, un restaurante muy conocido en Cabo San Lucas por su concepto “de la granja a la mesa” y por haber sido el lugar de bodas de celebridades como Adam Levine y Behati Prinsloo. Según información difundida por TMZ, Kylie y Timothée disfrutaron de una noche íntima y especial en este restaurante.

Los testigos relataron que eligieron una mesa apartada, lo que les permitió pasar casi desapercibidos. Además, se destacó que muchos de los comensales eran adultos que no los reconocieron.

Durante la velada, el actor se dedicó a tomarle fotos a Kylie con una cámara digital. Aunque no se registraron gestos de afecto físico, se describió la cita como un momento lleno de complicidad. El tiempo que permanecieron en el restaurante superó la hora.

TMZ también publicó una fotografía donde se puede ver a la pareja sentada en la mesa, cada uno revisando su celular. Aunque en la imagen no aparecen guardaespaldas, se informó que sí estaban acompañados por su equipo de seguridad.

Un día antes de que se anunciaran las nominaciones a los Premios Oscar, ambos fueron vistos saliendo de Los Ángeles en un jet privado rumbo a México. Las imágenes tomadas por paparazzis muestran a Kylie con la misma bolsa que luego llevó durante su estancia en Los Cabos, mientras que Timothée lucía la misma gorra que usó durante su recorrido por la ciudad.

Rumores de compromiso entre Timothée y Kylie

Los comentarios sobre un posible compromiso no se han hecho esperar, especialmente después de que Kylie fuera vista usando un anillo en el dedo meñique durante varias entregas de premios recientes. Este accesorio llamó la atención del público, que empezó a especular sobre un posible paso más formal en su relación con Chalamet.

Grosby

Aunque ni la pareja ni sus representantes han confirmado esta versión, en redes sociales, la empresaria ha presumido el accesorio en sus publicaciones, lo que ha aumentado la incertidumbre. Curiosamente, el anillo no está colocado en el dedo anular, lo que ha llevado a diversas interpretaciones por parte de los fans.

PJG