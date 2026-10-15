El idol de K-pop que casi pierde la vida envenenado por una fan: el caso de Yunho de TVXQ!

En la industria del entretenimiento surcoreano, el amor incondicional de los fanáticos y el odio visceral de los detractores suelen dividirse por una línea sumamente delgada y peligrosa. Fue lo que se presentó en la historia del idol de K-pop que fue envenenado por una fan en el momento más alto de su carrera.

La música pop en Corea del Sur ha presenciado episodios perturbadores donde el acoso, la invasión a la privacidad y el resentimiento obsesivo han puesto en riesgo la integridad física de los artistas.

Aunque hoy en día las agencias de entretenimiento cuentan con estrictos protocolos de seguridad y escoltas para proteger a sus idols, a mediados de la década de los 2000 el panorama era en extremo vulnerable.

En aquel entonces, los artistas interactuaban de forma cercana y directa con el público en los pasillos de las cadenas de televisión, recibiendo regalos, cartas y hasta comidas sin ningún tipo de filtro previo.

De todos los incidentes oscuros que han quedado registrados en la hemeroteca del K-pop, ninguno resulta tan estremecedor sobre los peligros de la fama como lo sucedido en octubre del año 2006.

Aquel día, la vida de Jung Yunho, conocido mundialmente como U-Know Yunho, el líder de la legendaria agrupación TVXQ!, cambió para siempre tras aceptar un inocente vaso de jugo de naranja de manos de una supuesta seguidora.

Yunho, envenenado por una fan SM Entertainment

La popularidad de TVXQ! y el contexto del Hallyu en los años 2000

A la mitad de la década de los 2000, la Segunda Ola Coreana (conocida globalmente como Hallyu) apenas comenzaba a conquistar los mercados asiáticos, y la agencia SM Entertainment había consolidado un fenómeno musical sin precedentes con el lanzamiento del quinteto vocal e interpretativo TVXQ! (acrónimo de Tohoshinki en Japón o Dong Bang Shin Ki en Corea del Sur).

Formado por U-Know Yunho, Max Changmin, Hero Jaejoong, Micky Yuchun y Xiah Junsu, TVXQ! eran titanes culturales. Rompieron récords de ventas de discos físicos, llenaron estadios colosales en Japón y Corea, y su club de fans oficial, bautizado como Cassiopeia, llegó a figurar en los libros de récords por concentrar a una de las comunidades de seguidores registrados más grandes del planeta.

Yunho, en su rol de líder y bailarín principal, encarnaba la caballerosidad, el profesionalismo y una ética de trabajo incansable. Siempre se mostró accesible, sonriente y profundamente agradecido con el público que asistía a todos sus espectáculos y grabaciones.

TVXQ! Instagram @tvxq.official

El envenenamiento a Yunho con jugo de naranja

El 14 de octubre de 2006, el grupo TVXQ! se encontraba en las instalaciones del canal de televisión KBS en Seúl, preparando su participación en las grabaciones del programa de variedades y música Heroine 6.

El ambiente tras bambalinas era el habitual: un ajetreo constante de maquillistas, productores, estilistas y fans que lograban colarse a los pasillos con la esperanza de ver a sus idols de cerca.

Durante uno de los descansos de la filmación, una joven de unos 20 años se aproximó a Yunho sosteniendo una botella de jugo de naranja. Con una actitud amable y tranquila, la mujer le entregó la bebida junto con una pequeña nota manuscrita.

En aquella época, era una costumbre sumamente común que los artistas aceptaran refrescos o bocadillos directamente de las manos de los seguidores para demostrar gratitud.

Sin sospechar absolutamente nada, Yunho tomó la botella, destapó el envase y bebió un trago de un solo golpe; lo que el cantante no sabía era que el jugo cítrico venía mezclado con pegamento industrial líquido de cianoacrilato (conocido comúnmente como superpegamento).

Apenas unos segundos después de tragar el líquido, el cuerpo de Yunho reaccionó de manera violenta. La sustancia química comenzó a adherirse inmediatamente a las paredes de su boca, garganta y esófago, provocando una abrasión interna severa.

Yunho comenzó a toser de forma ininterrumpida, escupiendo restos del químico mezclados con sangre. Debido al dolor punzante, la falta de aire y el shock anafiláctico/químico, el líder de TVXQ! colapsó sobre el suelo del camerino.

El equipo de producción y la seguridad de la agencia lo trasladaron a toda prisa al hospital universitario más cercano en Seúl, donde fue ingresado directamente a la sala de urgencias para someterlo a un procedimiento de lavado gástrico inmediato para evitar que el producto tóxico perforara su estómago o sus intestinos.

Yunho de TVXQ! Instagram @yunho2154

Las razones detrás del envenenamiento del idol de K-pop

La carta de la “fan” que venía junto con la botella de jugo de naranja era una declaración de odio puro y resentimiento:

¿Crees que tus habilidades de baile son tan buenas? Simplemente no soporto verte cantar o actuar en televisión. Para gente como tú, es mejor morir. Tienes demasiadas ínfulas de grandeza y la gente te odia más de lo que crees.

Este hallazgo confirmó el intento premeditado de envenenamiento y daño físico severo orquestado por una antifan hacia el idol de K-pop.

Menos de 24 horas después del incidente, una joven de 20 años identificada únicamente por su apellido, Ko, se entregó voluntariamente en una comisaría de policía de Seúl. Durante los interrogatorios preliminares, confesó haber comprado la botella de jugo y el tubo de pegamento líquido en una tienda de conveniencia cercana antes de dirigirse a los estudios de televisión.

Admitió ser miembro activo de un foro de internet dedicado a atacar a TVXQ! y declaró que sentía un rechazo visceral hacia Yunho por considerar que el grupo recibía una atención desmedida e inmerecida por parte del público y los medios de comunicación.

Debido a la gravedad de las quemaduras químicas internas y al riesgo mortal que enfrentó el artista, la joven Ko encaraba cargos penales graves que podían traducirse en varios años de prisión por agresión agravada e intento de envenenamiento.

Sin embargo, cuando Yunho se enteró de que la responsable era una joven universitaria de apenas 20 años, la misma edad que él tenía en ese momento, el artista solicitó formalmente que no se ejerciera acción penal dura contra la señorita Ko y pidió que fuera liberada sin cargos de prisión.

Yunho consideró que el trauma de ser descubierta, el remordimiento y la vergüenza pública eran un castigo suficiente para que la joven reflexionara sobre el odio ciego que se propagaba en internet.

Además, el artista declaró que responder con sed de venganza solo generaría más resentimiento entre las comunidades de fans y detractores.

¿Qué pasó con Yunho después de su envenenamiento?

Aunque la agresora quedó en libertad gracias al perdón de su víctima, el daño físico y emocional infligido a Yunho dejó cicatrices profundas que tardaron más de una década en sanar por completo.

El envenenamiento no terminó al salir del hospital; fue el inicio de un tormentoso proceso de rehabilitación.

Años más tarde, Yunho confesó que había sufrido un caso severo de se abrió de trastorno de estrés postraumático (TEPT); durante años, tuvo fobia a las bebidas cítricas y desarrolló un temor instintivo hacia las personas que se le acercaban en la calle o en los pasillos de los escenarios.

En cuanto a su salud, el idol quedó con secuelas en el esófago y las paredes estomacales, sufriendo episodios recurrentes de gastritis y reflujo ácido ante alimentos irritantes.

A partir del atentado contra Yunho, las agencias de entretenimiento implementaron la regla de que ningún artista tenía permitido aceptar alimentos, bebidas, dulces o productos perecederos regalados por fanáticos.