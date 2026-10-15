Sabrina Sabrok admite que no quiere a sus hijas y reconoce que no tiene instinto maternal

Sabrina Sabrok generó polémica en redes sociales tras hablar abiertamente sobre la relación que mantiene con sus hijas, Metztli de 16 y Dulcinea, de 33 años. La conductora reconoció que no tiene instinto maternal y que no siente la necesidad de convivir con ellas, aunque aseguró que cumple con el pago de la pensión alimenticia.

Yo no debo, yo hace 16 años pago la manutención. Siempre la he pagado porque me lo dictó un juez. Lo que no quiero es verla, eso es lo que genera mucha polémica en las redes”, declaró.

Foto: Facebook Erick Farjeat

¿Por qué Sabrina considera que la critican?

La artista argentina señaló que, desde su perspectiva, existe un doble criterio al juzgar a mujeres y hombres que se distancian de sus hijos. Afirmó que hay padres que no pagan pensión alimenticia ni mantienen contacto con sus hijos, pero no reciben el mismo nivel de críticas.

Yo, como mujer, he dicho que pago la pensión, pero no las quiero ver. Hay millones de hombres que ni siquiera pagan la pensión, no ven a sus hijos y no los critican. No hay ninguna entrevista criticando a un hombre”, expresó.

Asimismo, consideró que su caso provoca mayor controversia porque es una mujer quien reconoce públicamente que no desea convivir con sus hijas.

Como yo soy mujer, a mí sí me critican porque se han volteado los papeles”, agregó.

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¿Qué dijo Sabrina sobre sus sentimientos hacia sus hijas?

Sabrina insistió en que no quiere fingir sentimientos que, aseguró, no experimenta. Durante la conversación, mencionó las edades de sus hijas y reiteró que no siente el deseo de acercarse a ellas.

No me nace verlas, una ya tiene 33, la otra 16. No voy a andar mintiendo, pero es la verdad, yo no las quiero. Critíquenme lo que quieran, pero no pueden obligar a querer a alguien; sí te pueden obligar a pagar una pensión, como vengo pagando”, declaró.

Al ser cuestionada sobre si sus hijas le han reprochado su distanciamiento, explicó que, hasta donde tiene entendido, una de ellas tiene autismo y dificultades auditivas, mientras que la otra lleva una vida alejada del mundo del espectáculo.

Sabrina también reflexionó sobre las circunstancias en las que decidió convertirse en madre y reconoció que, con el tiempo, comprendió que no tenía el deseo de asumir ese papel.

Foto: Instagram itssabrinasabrok

Uno enamorado quiere complacer a la pareja, pero después te das cuenta de que, de hecho, esta persona ya sabía que yo tenía a otra hija y no la cuidaba. Después pasa que yo me di cuenta de que no tengo instinto maternal, ¿y por qué lo voy a tener para tratarla mal, ignorarla? Yo no sirvo para eso y no tengo ese sentimiento”, explicó.

Finalmente, Sabrina sostuvo que no todas las personas están preparadas para asumir la maternidad o la paternidad, una postura que ha generado polémica.

En redes sociales, las declaraciones de Sabrina Sabrok dividieron opiniones entre los internautas. Mientras algunos defendieron su postura y señalaron que, al menos, fue sincera sobre sus sentimientos, además de recordar que nadie puede ser obligado a amar, otros cuestionaron sus decisiones y se preguntaron por qué tuvo hijas si no deseaba asumir la maternidad. También hubo usuarios que expresaron preocupación por sus hijas y criticaron duramente la postura de la artista.