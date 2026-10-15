Aida Cuevas revela que Carlos Cuevas no le ha pagado tras perder demanda; podrían embargarlo 

Aida Cuevas mantiene una disputa legal con su hermano, Carlos Cuevas, desde hace varios años debido a que, de acuerdo con la cantante, Carlos la difamó y habló mal de ella e incluso puso en duda que Juan Gabriel le propuso matrimonio.

Tras haber ganado una demanda que su hermano interpuso en su contra y que se estableciera que Carlos Cuevas debía pagarle una millonaria cantidad de dinero, Aida Cuevas señaló que contó ante varios medios de comunicación que el famoso no le ha pagado.

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Aida Cuevas revela hasta cuando Carlos Cuevas tiene para pagarle

En la entrevista con varios medios de comunicación, Aida Cuevas fue cuestionada sobre el proceso legal que le ganó a su hermano y si es que Caos Cuevas ya le pagó, sin embargo, la famosa dijo que eso no ha ocurrido y explicó que en caso de que Carlos no haga el pago podrían embargarlo.

“No ha pagado, espero que cuando pague luego, luego les comunique. Es lo que dicen mis abogados, que en caso de negarse tendrían que embargarlo”.

Aida Cuevas también comentó que Carlos Cuevas tiene un límite de tiempo establecido por las autoridades para realizar el pago.

“Ya está el plazo, debe ser antes de que acabe el año”.

Por otra parte, Aida Cuevas dijo que en ningún momento pidió dinero cuando inició el proceso legal contra su hermano, pero que Carlos Cuevas debe pagarle casi 3 millones de pesos.

“Solo por su porcentaje de lo que él debe, pero por las calumnias que me hizo, aseveraciones espantosas, entonces ha ido incrementado (la cantidad que debe pagar), son como 2 millones 800 pesos y sé que la cantidad llega a 9 millones. Nunca pedí dinero, mis abogados son los que me están llevando”.

Finalmente, Aida Cuevas mencionó en la entrevista que aunque perdone a su hermano, no quiere que se acerque a ella o a sus hijos.