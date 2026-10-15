¡Garbage llega al Zócalo! ¿Cuándo será el concierto gratis en CDMX?

¿Eras fan de Garbage y te gustaría escuchar sus grandes éxitos en vivo? La banda de rock alternativo llegará al Zócalo de la Ciudad de México con un concierto gratuito, una oportunidad para que sus seguidores disfruten de su música en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital.

La agrupación ha visitado México en distintas ocasiones. Una de sus presentaciones más recientes fue en abril de 2025, cuando formó parte de la cartelera del festival Tecate Pa'l Norte, en Monterrey, Nuevo León.

¿Quiénes integran Garbage y cuál es su historia?

Garbage se formó en 1993 en Estados Unidos. La banda está integrada por Butch Vig, Duke Erikson, Steve Marker y Shirley Manson, quien es la vocalista.

Su propuesta musical se convirtió en una de las representativas del rock alternativo de los años 90, al combinar guitarras, sonidos electrónicos y elementos del pop. Esta mezcla ayudó a consolidar su estilo y a conquistar a seguidores de distintas generaciones.

A lo largo de su trayectoria, el grupo ha recibido reconocimientos y nominaciones en la industria musical, entre ellos menciones en los MTV Europe Music Awards y los premios Grammy.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Only Happy When It Rains”, “Queer”, “Push It” e “I Think I'm Paranoid”, temas que se mantienen entre los favoritos de sus seguidores.

Garbage en el Zócalo de la Ciudad de México

A través de redes sociales, el Gobierno de la CDMX habría anunciado la presentación de Garbage en el Zócalo capitalino, donde la agrupación encabezada por Shirley Manson ofrecería un espectáculo gratuito.

En el mensaje difundido se lee: “¡GARBAGE llegará al Zócalo de la Ciudad de México!... La banda liderada por Shirley Manson se presentará con un concierto gratuito que promete hacer vibrar el corazón de la capital”.

La presentación representaría una oportunidad para que los seguidores de la banda disfruten de su música sin pagar boleto y en uno de los espacios públicos más representativos del país.

¿Cuándo se presentará Garbage en el Zócalo de CDMX?

De acuerdo con la información de la convocatoria mencionada, el concierto de Garbage está previsto para el sábado 14 de noviembre, a las 20:00 horas.

De confirmarse estos datos, los asistentes podrían reunirse en el Zócalo capitalino para cantar algunos de los temas más conocidos de la banda.

Noviembre también promete ser un mes de actividades musicales para quienes disfrutan de los conciertos en la Ciudad de México.

Para sus seguidores, la presentación sería una oportunidad especial de reencontrarse con la música de una banda que marcó a toda una generación y que mantiene vigente su sonido.