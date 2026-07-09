La enfermedad que padece Tom Hanks y que afecta a millones de personas

Tom Hanks se ha consolidado como una de las figuras más importantes de Hollywood gracias a su talento y a las películas que lo han convertido en un actor icónico para varias generaciones.

Sin embargo, detrás de su exitosa carrera, el ganador del Óscar también ha enfrentado un reto de salud. A sus 70 años, el actor reveló que vive con una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo.

¿Qué enfermedad tiene Tom Hanks?

Tom Hanks reveló durante una entrevista en el programa Late Show with David Letterman que fue diagnosticado con diabetes tipo 2.

El actor explicó que durante años intentó controlar sus niveles de azúcar a través de la alimentación, ya que desde los 36 años había presentado cambios relacionados con su salud. Sin embargo, con el paso del tiempo recibió el diagnóstico de esta enfermedad.

Actualmente, Hanks ha hablado en diversas ocasiones sobre la importancia de cuidar la alimentación y mantener hábitos saludables para controlar este padecimiento.

¿Qué es la diabetes tipo 2?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes tipo 2 es una enfermedad que afecta la forma en que el cuerpo utiliza la glucosa para obtener energía.

Este padecimiento impide que el organismo use adecuadamente la insulina, lo que provoca un aumento de los niveles de azúcar en la sangre cuando no se recibe el tratamiento adecuado.

Con el paso de los años, la diabetes tipo 2 puede ocasionar complicaciones importantes, especialmente en los nervios, los vasos sanguíneos, los riñones, los ojos y el corazón, por lo que un diagnóstico oportuno y el seguimiento médico son fundamentales.

Tom Hanks qué enfermedad tiene Foto: Canva

Síntomas de la diabetes tipo 2

Aunque en algunas personas la enfermedad puede desarrollarse sin presentar señales evidentes, existen síntomas que pueden alertar sobre su presencia. Por ello, acudir al médico y realizar revisiones periódicas de los niveles de glucosa es clave para detectarla a tiempo.

Algunos de los síntomas más comunes de acuerdo con Meline Plus, son:

Sensación de mucha sed. Necesidad de orinar con mayor frecuencia de lo habitual. Visión borrosa. Cansancio constante. Pérdida involuntaria de peso.

Las películas que convirtieron a Tom Hanks en una leyenda de Hollywood

Tom Hanks nació el 9 de julio de 1956 en Concord, California, Estados Unidos, y es considerado uno de los actores más reconocidos y queridos de la industria cinematográfica.

A lo largo de su trayectoria ha participado en más de 90 producciones y ha protagonizado películas que marcaron la historia del cine, como Forrest Gump, Philadelphia, Náufrago, Rescatando al soldado Ryan, Milagros inesperados y Toy Story.

Tom Hanks qué enfermedad tiene Foto: IMDb

Su talento le ha valido dos premios Óscar como Mejor Actor por Philadelphia (1994) y Forrest Gump (1995), además de cinco Globos de Oro y siete premios Emmy.

Gracias a su trayectoria y carisma, Tom Hanks continúa siendo uno de los actores más admirados de Hollywood y un referente para la industria del entretenimiento.