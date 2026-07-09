¿Quién es la esposa de Tom Hanks? Su historia de amor lleva 38 años

Mientras muchas relaciones en la industria del entretenimiento terminan en poco tiempo, el matrimonio de Rita Wilson y Tom Hanks se ha convertido en uno de los más estables. La pareja ha permanecido unida durante 38 años, construyendo una familia y una trayectoria marcada por el apoyo.

Además de ser conocida por su relación con el ganador de dos premios Óscar, Rita Wilson ha desarrollado una exitosa carrera como actriz, cantante, productora y directora.

Foto: Instagram ritawilson

¿Quién es Rita Wilson?

Rita Wilson nació con el nombre de Margarita Ibrahimoff. Su padre era de origen búlgaro y musulmán, mientras que su madre pertenecía a la comunidad griega ortodoxa.

Cuando su familia emigró a Estados Unidos, decidió adoptar el apellido Wilson, inspirado en el nombre de una calle ubicada al sur de California, dejando atrás el apellido Ibrahimoff.

Desde joven mostró interés por el mundo artístico y estudió en la Hollywood High School, en Los Ángeles, donde comenzó a preparar el camino para su carrera en el espectáculo.

Foto: Instagram ritawilson

¿En qué ha trabajado Rita Wilson?

A lo largo de varias décadas, Rita Wilson ha participado en numerosas producciones de cine y televisión, además de desempeñarse como productora y directora.

Su talento también la llevó a los escenarios de Broadway, donde interpretó a Roxie Hart en el exitoso musical "Chicago" durante la temporada de 2006.

Foto: Instagram ritawilson

Fuera de la actuación, también ha desarrollado una carrera como cantante y compositora, demostrando su versatilidad dentro de la industria del entretenimiento.

Como reconocimiento a su trayectoria artística, cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Tom Hanks y Rita Wilson?

La historia entre ambos comenzó en 1981, cuando coincidieron durante las grabaciones de la serie "Bosom Buddies". Sin embargo, fue hasta 1986 cuando iniciaron oficialmente su relación sentimental.

Dos años después, el 30 de abril de 1988, contrajeron matrimonio.

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Fruto de esta unión nacieron sus hijos Chet Hanks y Truman Hanks. Además, Rita también es madrastra de Colin Hanks y E.A. Hanks, hijos del primer matrimonio del actor.

¿Cuál es el secreto de su matrimonio?

En una entrevista para la revista People, Rita Wilson compartió algunos de los hábitos que, desde su perspectiva, han fortalecido su relación con Tom Hanks.

Uno de ellos llamó especialmente la atención: ambos suelen compartir el baño de su casa mientras conversan sobre su día, ríen y organizan sus actividades.

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La actriz explicó que ese momento cotidiano les permite mantenerse conectados y hablar con naturalidad sobre lo que ocurre en sus vidas.

Asimismo, señaló que la comunicación constante y los valores compartidos son fundamentales para enfrentar juntos los cambios que llegan con el paso de los años.

¿Qué regla nunca rompen como pareja?

Wilson reveló que existe una norma que han procurado respetar durante décadas: no irse a dormir estando enojados.

Según explicó, resolver los conflictos antes de terminar el día evita que los problemas se prolonguen y ayuda a mantener una convivencia sana.

Para la actriz, una relación duradera requiere escuchar, dialogar y adaptarse a las distintas etapas de la vida, ya que las personas cambian con el tiempo tanto física como emocional y espiritualmente.

¿Qué retos personales ha enfrentado Rita Wilson?

En 2015, la actriz dio a conocer que había sido diagnosticada con cáncer de mama. Como parte de su tratamiento decidió someterse a una doble mastectomía preventiva y posteriormente a una cirugía reconstructiva.

Desde entonces ha participado activamente en iniciativas de concientización e investigación sobre esta enfermedad y fue presidenta honoraria del Fondo de Investigación del Cáncer de Mujeres de EIF.

Foto: Instagram ritawilson

Durante la pandemia también donó sangre para colaborar con investigaciones relacionadas con el COVID-19.

Además, tanto Rita Wilson como Tom Hanks y su familia obtuvieron la ciudadanía griega gracias a su labor de apoyo a las personas afectadas por los incendios forestales registrados en la localidad costera de Mati. Una relación que desafía el paso del tiempo

Después de casi cuatro décadas de matrimonio, Rita Wilson y Tom Hanks continúan siendo considerados una de las parejas más sólidas de Hollywood. Para la actriz, el éxito de su relación no depende de grandes gestos, sino de la comunicación diaria, el respeto, la capacidad de adaptarse a los cambios y el compromiso de seguir construyendo un proyecto de vida juntos.