“Tiene una cicatriz enorme”: Daniela Basso rompe el silencio sobre el accidente de Raúl Jiménez

El accidente que sufrió Raúl Jiménez en 2020 continúa como uno de los episodios más impactantes en la historia reciente del futbol. Aunque el delantero logró regresar a las canchas y mantenerse como una pieza importante de la Selección Mexicana, las secuelas físicas y emocionales siguen presentes tanto para él como para su familia.

Ahora fue su esposa, la actriz Daniela Basso, quien compartió nuevos detalles sobre aquel momento que cambió sus vidas. Durante una conversación con Martha Debayle, recordó la incertidumbre, el miedo y el largo proceso de recuperación que vivió el futbolista después de ser sometido a una cirugía de emergencia en Londres.

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Así ocurrió el accidente de Raúl Jiménez que le provocó una fractura de cráneo

El accidente ocurrió el 29 de noviembre de 2020, durante un partido entre Wolverhampton y Arsenal correspondiente a la Premier League.

Apenas habían transcurrido unos minutos del encuentro cuando Raúl Jiménez disputó un balón por aire con el defensa brasileño David Luiz. Ambos impactaron violentamente sus cabezas y el delantero mexicano cayó inconsciente sobre el césped.

El silencio invadió el estadio mientras jugadores de ambos equipos solicitaban asistencia médica de inmediato. Tras recibir atención en la cancha, el mexicano fue trasladado de urgencia a un hospital de Londres.

Horas después, Wolverhampton confirmó que el atacante había sufrido una fractura de cráneo y sería intervenido quirúrgicamente. La operación resultó exitosa, aunque marcó el inicio de un proceso de rehabilitación que se prolongó durante varios meses.

Daniela Basso rompe el silencio sobre el accidente de Raúl Jiménez IG

¿Qué dijo Daniela Basso sobre el accidente que cambió la vida de Raúl Jiménez?

Daniela Basso relató que el accidente la tomó por sorpresa. Mientras seguía la transmisión del encuentro, comenzó a recibir información confusa sobre el estado de salud del delantero mexicano, por lo que intentó comunicarse con integrantes del Wolverhampton para conocer qué estaba ocurriendo.

Ante la gravedad de la situación, decidió viajar de inmediato a Londres, donde Raúl Jiménez ya había ingresado al hospital y estaba a punto de entrar a quirófano para una intervención de emergencia.

Durante la entrevista con Martha Debayle, la actriz recordó que no pudo acompañarlo durante la operación, aunque sí logró verlo un momento.

A la operación no pude entrar, me dejaron verlo de lejitos… Tiene una cicatriz enorme, le abrieron (cabeza), le drenan, lo limpian y le cierran.

La actriz también explicó que la recuperación fue mucho más compleja de lo que imaginaban. Durante varios días, Raúl Jiménez no recordaba lo ocurrido y presentó dificultades para realizar actividades cotidianas.

Daniela Basso rompe el silencio sobre el accidente de Raúl Jiménez IG

¿Qué secuelas tuvo Raúl Jiménez tras la operación en la cabeza?

Además de la evidente cicatriz, Daniela Basso reveló que las secuelas fueron mucho más profundas.

La actriz explicó que su esposo no recuerda absolutamente nada del accidente ni de los días posteriores a la cirugía. Incluso, aseguró que comenzó a recuperar la memoria aproximadamente una semana después de salir del hospital.

Él no se acuerda de nada hasta una semana después que lo recojo en el hospital.

También relató que el delantero presentaba problemas de coordinación.

Agarraba las cosas y dudaba, caminaba de lado y no sabíamos si podía volver a cabecear.

Con el apoyo de especialistas, Raúl Jiménez inició una rehabilitación física y neurológica que le permitió recuperar poco a poco sus capacidades y regresar al futbol profesional.

Daniela Basso rompe el silencio sobre el accidente de Raúl Jiménez IG

¿Por qué Raúl Jiménez sigue usando una protección en la cabeza?

Tras recibir el alta médica, el atacante regresó a las canchas con una banda protectora especialmente diseñada para reducir el riesgo de nuevos impactos en la zona donde sufrió la fractura.

Desde entonces, esa protección se convirtió en parte de su imagen dentro del terreno de juego y continúa utilizándola tanto con su club como con la Selección Mexicana.

El uso de este dispositivo responde a las recomendaciones médicas derivadas de la lesión que sufrió en 2020 y representa una medida preventiva para disminuir el riesgo de otra lesión craneal.

Daniela Basso rompe el silencio sobre el accidente de Raúl Jiménez IG

La historia de Daniela Basso y Raúl Jiménez: una relación fortalecida por la adversidad

Más allá del accidente, Daniela Basso habló sobre los sacrificios que implica ser la pareja de un futbolista de élite.

Durante la conversación con Martha Debayle explicó que, mientras Raúl Jiménez cumple con concentraciones, giras y torneos internacionales, ella suele asumir gran parte de las responsabilidades familiares para brindar estabilidad a sus hijos.

También confesó que puso en pausa parte de su carrera artística para priorizar a su familia, aunque afirmó sentirse satisfecha con esa decisión.

Las declaraciones de Daniela Basso ofrecen una nueva perspectiva sobre uno de los momentos más difíciles en la carrera de Raúl Jiménez. Aunque el delantero consiguió volver a competir al máximo nivel, el proceso de recuperación dejó huellas que van más allá de lo físico y reflejan la fortaleza con la que él y su familia enfrentaron una de las pruebas más complejas de sus vidas.