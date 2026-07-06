KARD anuncia su separación; así será la despedida del grupo de K-pop tras 9 años juntos

KARD sorprendió a sus seguidores al confirmar que pondrá fin a su trayectoria como grupo una vez que concluya el lanzamiento de su primer álbum de estudio y su próxima gira mundial.

La noticia fue dada a conocer este 6 de julio por DSP Media, poniendo fecha al cierre de una carrera que comenzó en 2017 y que convirtió al cuarteto en uno de los grupos mixtos más reconocidos del K-pop.

Instagram

DSP Media confirma el final de KARD

La agencia informó la decisión mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, donde explicó que el acuerdo fue tomado junto con los cuatro integrantes.

"KARD lanzará su primer álbum completo titulado 'Where To Now? (Part.2) : NOWHERE' el próximo 28 de julio y, tras ello, iniciará una gira mundial. Tras un debate cuidadoso con los cuatro miembros, hemos acordado finalizar la trayectoria de KARD al concluir estas actividades".

Instagram

Más adelante, la empresa pidió el respaldo de los seguidores para los próximos proyectos individuales de los integrantes.

“Solicitamos su cálido apoyo y aliento para los nuevos caminos que los miembros seguirán en sus respectivos lugares”.

Asimismo, destacó el esfuerzo que los artistas realizaron para preparar esta despedida.

“Esperamos que el nuevo álbum y la gira, preparados con todo el corazón por los miembros, se conviertan en recuerdos preciosos para los fans. Les rogamos su constante atención a esta actividad, que se llenará hasta el final con la imagen más auténtica de los miembros”.

El grupo de K-pop estuvo junto casi una década Instagram

"Los miembros han puesto todo su empeño en la preparación de este álbum y gira, y esperamos sinceramente que estas actividades finales se conviertan en recuerdos entrañables para HIDDEN KARD. Les pedimos amablemente que continúen brindándonos su cariño y apoyo hasta el final, mientras KARD comparte un último capítulo con ustedes de la manera más singular posible".

El primer álbum de estudio de KARD también será el último

Como parte de la despedida, el grupo lanzará Where To Now? (Part.2): NOWHERE el próximo 28 de julio de 2026 a las 3:00 AM, hora del centro de México, en plataformas de streaming.

Este material concluirá el proyecto Where To Now? y tendrá un significado especial, ya que será el primer álbum de estudio de KARD y, al mismo tiempo, el último de su carrera. Desde su debut, la agrupación había publicado únicamente miniálbumes y EP.

La gira DRIFT marcará el adiós de KARD

Mientras llega el estreno del álbum, la banda continuará con su gira mundial DRIFT, que comenzó el 4 de julio en Tokio.

Después de Japón, el recorrido seguirá por Alemania, España, Reino Unido y Bulgaria durante septiembre. Además, el itinerario contempla presentaciones en Yakarta y otros países de Asia, llevando la despedida a tres continentes.

¿Quiénes son KARD?

Desde su debut en julio de 2017 bajo DSP Media, KARD llamó la atención por ser uno de los pocos grupos mixtos del K-pop. La agrupación está integrada por BM, J.Seph, Somin y Jiwoo.

A lo largo de casi nueve años, el grupo ganó reconocimiento con temas como "Oh NaNa (Olla Olla)", "Don't Recall" y "You In Me", además de reunir una comunidad de seguidores en distintas partes del mundo, especialmente en Latinoamérica.

Instagram

Gracias a su propuesta musical, que combinó géneros como el deep house y el dance pop, además de un estilo diferente al de la mayoría de los grupos del género, KARD logró consolidar una identidad propia. Con este anuncio, el grupo pondrá punto final a una etapa que muchos consideran una de las más particulares dentro del K-pop.