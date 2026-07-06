Mariana Rodríguez debuta en la música infantil con el estreno del video "Arcoíris humano"

La titular de la oficina Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, presentó una nueva faceta en su trayectoria profesional al anunciar el lanzamiento de un material discográfico enfocado en el público infantil y, con la presentación de su primer sencillo con video denominado “Arcoíris humano”.

Mariana Rodríguez Cantú había informado en días pasados de su nuevo proyecto digital que constaría de 16 canciones didácticas, un proyecto que inició grabaciones a inicios del 2026 y que ya está disponible en diversas plataformas de música por streaming.

El tema “Arcoíris humano”, el cual ya puede escucharse en sus redes sociales de formas integra y observar el video, está presentado con la descripción “Cada niña y cada niño es único. Celebremos con Mar lo bonito de ser diferentes”. En el tema destaca como las diferencias “nos hacen brillar” señalando además que “nadie en este planeta puede ser igual”.

A través de sus plataformas digitales oficiales, la empresaria y esposa del gobernador Samuel García detalló que las letras surgieron de forma natural durante la convivencia diaria con sus hijas, por lo que para ella fue una forma de ayudar a otros padres para resolver cuestionamientos que los niños realizan día con día.

Entre las pistas contempladas se encuentran títulos enfocados en las normas de convivencia, el respeto y la diversidad de las personas.

Los comentarios por el primer sencillo con video han sido positivos en sus redes sociales desde aquellos que opinan “que bonita canción Mar” hasta aquellos padres que describieron que sus hijos ya emitieron un veredicto: “Que canción tan increíble se la puse a mi primita y empezó a bailar le encanto es una increíble canción para los ni los y con mucho ritmo”.

El día que Mariana Rodríguez debutó formalmente en la música

La grabación de este álbum infantil no representa el primer acercamiento de la funcionaria regiomontana con los micrófonos profesionales. Más allá de las agrupaciones juveniles en las que participó durante su adolescencia, la creadora de contenido formalizó su incursión en las plataformas de distribución musical en enero de 2020.

En aquella ocasión, previo a su enlace matrimonial, la influencer presentó el sencillo solista titulado “Un millón de veces sí”, una pieza de corte romántica dedicada a su entonces prometido Samuel García.