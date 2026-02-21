¿A qué hora se estrena el final de El Caballero de los Siete Reinos en HBO Max?

HBO Max lanza este domingo 22 de febrero el episodio final de la primera temporada de ‘El caballero de los Siete Reinos’, la serie ambientada en el universo de ‘Juego de Tronos’ creada por George R. R. Martin.

Tras seis semanas de emisión, la producción concluye su primer arco narrativo con un capítulo que se estrenará de forma simultánea en distintos países.

En México, los suscriptores podrán verlo tanto en la plataforma de streaming como en los canales lineales de HBO. La serie adapta los relatos de Dunk y Egg y amplía la cronología del mundo de Poniente con una historia situada décadas antes de los hechos protagonizados por Daenerys Targaryen y Jon Snow.

¿A qué hora se estrena el episodio final de 'El caballero de los Siete Reinos'?

El último episodio estará disponible en México a las 21:00 horas (tiempo del centro) este domingo 22 de febrero a través de HBO Max. El lanzamiento será simultáneo con su transmisión en los canales HBO disponibles en sistemas de televisión de paga.

En Estados Unidos, el capítulo se emitirá a las 10:00 p.m. (ET). En otros países de habla hispana, la hora de estreno quedará de la siguiente manera:

España: 4:00 horas del lunes 23 de febrero.

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 21:00 horas.

Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 22:00 horas.

Venezuela, Chile, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 23:00 horas.

Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 00:00 horas.

La compañía mantiene la estrategia de estreno simultáneo global para evitar desfases entre territorios y reducir la circulación anticipada de contenido en línea.

¿Dónde ver El Caballero de los Siete Reinos en México? Foto: Instagram @gameofthrones

¿Dónde ver 'El caballero de los Siete Reinos' en México?

En México, la serie se encuentra disponible exclusivamente en HBO Max bajo suscripción. Además del streaming, el episodio final será transmitido en los canales HBO dentro de la programación de televisión de paga.

HBO concentra los derechos del universo ‘Juego de Tronos’, que incluye también ‘La Casa del Dragón’ y la serie original estrenada en 2011.

La plataforma ha consolidado esta franquicia como uno de los pilares de su catálogo internacional.

¿De qué trata 'El caballero de los Siete Reinos'?

La historia se sitúa aproximadamente 90 años antes de los acontecimientos de ‘Juego de Tronos’ y varias décadas después de los hechos narrados en ‘La Casa del Dragón’. En esta etapa, Poniente atraviesa un periodo de estabilidad relativa bajo el dominio Targaryen.

La trama sigue a Ser Duncan el Alto, conocido como Dunk, un joven caballero sin recursos que decide participar en el torneo de Ashford Meadow.

En su camino se encuentra con un niño que insiste en convertirse en su escudero. Posteriormente se revela que el menor es Aegon Targaryen, llamado Egg, miembro de la familia real y futuro heredero del Trono de Hierro.

La serie adapta principalmente la novela corta ‘El Caballero Errante’ (1998), escrita por George R. R. Martin.

A través de esta historia, el autor explora la caballería, la lealtad y las tensiones políticas desde una perspectiva distinta a la épica bélica que caracterizó otras producciones del universo.

¿Cuántos libros conforman la saga de ‘El caballero de los Siete Reinos’? Foto: Instagram @gameofthrones

¿Cuántos libros conforman la saga de ‘El caballero de los Siete Reinos’?

'El caballero de los Siete Reinos' se basa en los relatos recopilados bajo el título Cuentos de Dunk y Egg. Hasta el momento, la saga incluye tres novelas cortas: ‘El Caballero Errante’ (1998), ‘La Espada Leal’ (2003) y ‘El Caballero Misterioso’ (2010).

George R. R. Martin ha señalado en su blog oficial que planea continuar desarrollando nuevas historias centradas en estos personajes.

Estas narraciones forman parte del universo expandido de ‘Canción de hielo y fuego’ y permiten profundizar en la historia de la dinastía Targaryen desde una etapa previa a los grandes conflictos sucesorios.

Reparto de El Caballero de los Siete Reinos

El elenco principal está encabezado por Peter Claffey como Ser Duncan el Alto. Dexter Sol Ansell interpreta a Aegon Targaryen, Egg.

El reparto también incluye a Finn Bennett como Aerion Targaryen, Bertie Cavel en el papel de Baelor Targaryen, Tanzyn Crawford como Tanselle y Sam Spruell como Maekar Targaryen.

La producción cuenta con George R. R. Martin como productor ejecutivo, junto a un equipo creativo vinculado previamente con otras adaptaciones del universo literario.

Reparto de El Caballero de los Siete Reinos Foto: Instagram @gameofthrones

Renovación y futuro de la serie en HBO

Antes del estreno del primer episodio, HBO confirmó la renovación de la serie para una segunda temporada, de acuerdo con reportes de medios especializados como Variety y The Hollywood Reporter. La decisión forma parte de la estrategia de expansión del universo televisivo de ‘Juego de Tronos’.

Desde el lanzamiento de la serie original en 2011, la franquicia se ha convertido en uno de los principales activos de HBO. Con esta producción, la compañía amplía la cronología narrativa de Poniente y fortalece su oferta de contenido exclusivo en streaming.

El episodio final de la primera temporada estará disponible en México este 22 de febrero a las 21:00 horas en HBO Max, marcando el cierre del primer arco de la historia de Dunk y Egg.