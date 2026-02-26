The XX suma dos fechas más en México; este es el precio de los boletos para sus conciertos

The XX tiene buenas noticias para sus fans mexicanos. Hace unos días anunció su regreso a México con un concierto que dará dentro de unos meses en Ciudad de México. El entusiasmo fue tanto que los boletos de esta fecha se agotaron en la preventa.

Pero eso no es todo, ya que la banda británica añadió dos fechas más, por lo que la mayoría de sus fans tendrán la oportunidad de verlos en vivo. Si quieres asistir a alguno de sus shows, aquí te decimos el precio de sus boletos y cuándo serán los shows de The XX.

The XX

¿Cuándo y dónde se presentará The XX en México?

The XX estará de regreso en México y sin duda es una fecha muy especial, ya que será el primer show con el que regresan a los escenarios después de un tiempo.

La primera fecha que confirmaron fue la del 4 de abril, sin embargo, tras agotarse los boletos en la preventa, la banda decidió añadir dos fechas más en México.

La banda regresará a México

Por lo que será los próximos 3, 4 y 5 de abril cuando los británicos se presenten en el Pepsi Center de CDMX.

¿Cuándo es la preventa de boletos para The XX en México?

La primera venta para adquirir los boletos para ver a The XX fue la preventa Banamex, la cual se realizó esta mañana en Ticketmaster y a la cual tuvieron acceso aquellos que tengan alguna tarjeta de crédito o débito de dicho banco.

The XX

Tras agotarse los boletos, este mismo día se pusieron a la venta los boletos en Ticketmaster para que The XX añadió en México.

Sin embargo, si no cuentas con una tarjeta de este banco, este 27 de febrero se realizará la venta general a las 9:00 AM en Ticketmaster.

Precios de boletos para The XX en México

Si aún no has comprado tus boletos, aquí te decimos cual es el precio de las entradas para que te prepares a la venta general. Toma en cuenta que los costos ya tienen cargos por servicio.

BANAMEX VIP: $2,480

GENERAL: $1,674

BOX SUPERIOR: $1,984

SECCIÓN C: $1,364

DISCAP: $1,674

Mapa precios The XX

