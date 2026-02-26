Festival Zona Acapulco 2026 en Semana Santa: cartel, fechas y venta de boletos

La agenda musical en México suma un nuevo protagonista: el Festival Zona Acapulco 2026, un encuentro que busca combinar turismo, fiesta y música en uno de los destinos más icónicos del país.

La propuesta no es solo un concierto, sino una experiencia integral pensada para quienes desean aprovechar la temporada vacacional de Semana Santa con un plan diferente con sol, playa y un cartel que apuesta por sonidos urbanos, beats electrónicos y propuestas frescas del indie latino.

En su primera edición, el festival quiere posicionarse como un referente primaveral, atrayendo tanto a locales como a turistas nacionales e internacionales que visitan el puerto durante esas fechas.

¿Cuándo y dónde es el Festival Zona Acapulco 2026?

El evento se llevará a cabo el sábado 4 de abril de 2026, en plena Semana Santa, uno de los periodos de mayor afluencia turística en Guerrero.

La sede elegida son los Jardines de la Arena GNP Seguros, un espacio al aire libre ubicado en la zona de Punta Diamante, considerada uno de los corredores más exclusivos y dinámicos de Acapulco. El lugar permitirá disfrutar de los shows con el ambiente característico del puerto.

La elección de la fecha no es casual. Semana Santa representa un momento estratégico para convocar a miles de jóvenes que buscan combinar descanso y entretenimiento en un mismo viaje.

¿De qué trata el Festival Zona Acapulco?

El Festival Zona Acapulco nace con la idea de ofrecer una plataforma donde convivan distintos géneros contemporáneos que dominan las listas de reproducción actuales. Su concepto gira en torno a la diversidad musical.

Habrá escenarios con producción de gran formato, iluminación envolvente y sets diseñados para que el público viva una experiencia inmersiva. La intención es crear un ambiente donde el baile, la cultura y la experimentación sonora se encuentren frente al mar.

Acapulco .

Además de la música en vivo, se espera una zona gastronómica, activaciones de marcas y espacios pensados para la convivencia, lo que lo convierte en un plan completo para quienes viajan en grupo durante las vacaciones de Semana Santa.

Cartel oficial del Festival Zona Acapulco 2026

El line up ha generado conversación en redes sociales desde su anuncio. La curaduría combina artistas consolidados con talentos emergentes que marcan tendencia en la escena latina.

Artistas principales confirmados:

Álvaro Díaz

Latin Mafia

Noriel

Jesse Baez

Little Jesus

3Ball MTY

Toy Selectah

Ghetto Kids

También se suman propuestas como Cachirula & Loojan, Taichu, Irepelusa, Paloma Morphy y DJ Lana, además de talentos independientes que refuerzan el carácter ecléctico del evento.

La mezcla de reguetón alternativo, electrónica, pop experimental y sonidos urbanos apunta a conquistar a una audiencia joven que consume música sin etiquetas rígidas.

Latin Mafia

Preventa y venta de boletos

La organización informó que la preventa bancaria comenzará el 4 de marzo de 2026, mientras que la venta general arrancará el 6 de marzo a través de la plataforma eTicket.

Aunque los precios oficiales aún no se han dado a conocer, se anticipa que habrá distintas fases y posibles facilidades de pago, incluyendo meses sin intereses. Esto sugiere una estrategia para ampliar el acceso y permitir que más personas puedan asegurar su lugar con anticipación.

Dado que coincide con Semana Santa, se recomienda a los interesados planear también hospedaje y transporte con tiempo, ya que la ocupación hotelera en Acapulco suele elevarse considerablemente en esas fechas.

Acapulco apuesta por los grandes espectáculos

La llegada del Festival Zona Acapulco 2026 refuerza la intención del puerto de consolidarse nuevamente como un epicentro de entretenimiento y espectáculos masivos.

Con una combinación de turismo, música contemporánea y una fecha estratégica en Semana Santa, el evento podría convertirse en uno de los festivales clave del calendario nacional.

Para quienes buscan una experiencia que mezcle playa y beats vibrantes, el 4 de abril de 2026 ya tiene cita marcada en el mapa con la Zona Acapulco promete encender la costa con ritmo y energía frente al mar.

