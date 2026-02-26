Michel Franco lleva a Dreams la toxicidad amorosa y el drama migrante

El cineasta mexicano Michel Franco (Después de Lucía, Nuevo orden) explora la dependencia afectiva, las dinámicas de poder, la discriminación racial y las injusticias sistémicas que afectan a los migrantes en Dreams, un filme que asume la etiqueta de “cine político” y llegará a salas en junio.

A través de la compleja relación entre una acaudalada filántropa estadunidense y un joven talento mexicano de la danza, Franco vuelve a dirigir a la ganadora del Oscar Jessica Chastain, quien en Dreams comparte protagonismo con Isaac Hernández, primer bailarín del American Ballet Theatre.

Desde lo íntimo y con el foco en la “escalada de toxicidad” de esa pareja tan apasionada como asimétrica, el director aborda el fenómeno migratorio en Estados Unidos. Una realidad que, reconoce, se recrudeció con las políticas agresivas de Donald Trump y el despliegue del ICE.

La migración como conflicto íntimo y político

Es triste ver que allí las cosas han empeorado, porque eso significa que millones de mexicanos y migrantes de todos lados viven con miedo constante en Estados Unidos”, afirma en entrevista con Europa Press, donde lamenta que las autoridades persigan a “personas que lo único que hacen es ir a trabajar, gente honesta que aporta mucho al país”.

Recuerda que cuando escribió el guion le decían que las deportaciones descritas no eran realistas pero, lamentablemente, la realidad superó a la ficción. “Me da gusto que no me censuré. La autocensura es lo peor que puede haber en el cine, por eso soy productor y guionista de mis películas. Cuando me decían que era exagerado lo que escribí, me atreví a filmarlo del mismo modo. Y me da gusto que la película pueda señalar esa tremenda injusticia que ahora se vive con mayor intensidad”, señala.

Michel Franco durante una entrevista por el estreno de Dreams, filme en el que aborda el amor tóxico y el drama de las deportaciones y la migración en Estados Unidos.

Franco reconoce que “es difícil saber” si cambiaría algo del guion de Dreams de haberlo escrito hoy, ya que “cada película es producto del momento personal y del estado de las cosas en el mundo”. “Lo que sí tengo claro es que mi interés estaba más en la relación de pareja, en lo íntimo, en cómo escala la toxicidad”, puntualiza.

Michel Franco: “El cine es un ejercicio político”

El realizador también se refirió a la polémica en la Berlinale por las declaraciones del cineasta Wim Wenders, presidente del jurado en la pasada edición, quien afirmó que “el cine debe mantenerse al margen de la política”.

La verdad es que nunca presto mucha atención a las conferencias de prensa, y la polémica me entristeció porque durante los 10 días de la Berlinale se hablaba de eso y no de las películas”, comenta.

Insiste en que “el cine es político, por supuesto; eso lo sabemos todos los directores. El cine es un espejo de la realidad y la trasciende en muchos sentidos”.

Cuando una película funciona y llega al gran público, afecta la manera en que la gente piensa. Entonces, claro que es un ejercicio político”, recalca. Finalmente, asegura que escribe y dirige “con total libertad”, que no cree “en la autocensura” ni permitiría “que su cine se utilice como medio de propaganda”.

Trayectoria internacional y estreno en España

Junto a Hernández y Chastain —con quien trabajó en el drama familiar Memory (2023)—, Rupert Friend, Marshall Bell, Jim Anderson y Tracy Todd completan el reparto del filme, presentado en la Sección Oficial de la Berlinale 2024 y que se estrena en España el 19 de junio, distribuido por Sideral.

Michel Franco es uno de los realizadores mexicanos más reconocidos en el circuito internacional de festivales. Obtuvo el premio a Mejor Director en Cannes por Después de Lucía (Un Certain Regard, 2012) y el Gran Premio del Jurado en Venecia por Nuevo orden (2020).

En el caso de Dreams, la cinta compitió por el Oso de Oro en la Berlinale 2024, uno de los tres festivales más relevantes de Europa junto con Cannes y Venecia.

Datos y contexto del fenómeno migratorio

Sobre el contexto migratorio, datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indican que en el año fiscal 2023 se registraron más de 2.4 millones de “encuentros” con migrantes en la frontera suroeste, cifra récord.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reportó más de 142 mil deportaciones en el mismo periodo, con ciudadanos mexicanos entre los principales afectados. El Migration Policy Institute estima que en Estados Unidos viven alrededor de 10.5 millones de personas en situación migratoria irregular, cerca de la mitad de origen mexicano.

Isaac Hernández hizo historia al convertirse en el primer bailarín mexicano en integrarse como principal al American Ballet Theatre (ABT) de Nueva York, una de las compañías más prestigiosas del mundo. En 2018 recibió el Benois de la Danse, uno de los galardones más importantes del ballet internacional.

Jessica Chastain —ganadora del Oscar a Mejor Actriz por The Eyes of Tammy Faye (2022)— consolidó una trayectoria ligada a personajes femeninos complejos y producciones con trasfondo social, lo que refuerza el enfoque temático del largometraje.

La discusión sobre el carácter político del cine, reavivada en la Berlinale, forma parte de un debate histórico dentro del séptimo arte. Desde el neorrealismo italiano hasta el Nuevo Cine Latinoamericano, la relación entre narrativa cinematográfica y contexto sociopolítico es un eje central de análisis académico y crítico, tradición en la que se inscribe la postura de Franco.

