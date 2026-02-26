De 'Dance Moms' al thriller: Maddie Ziegler lidera 'Pretty Lethal' junto a Uma Thurman

'Pretty Lethal' es el nuevo thriller de acción que combina ballet, violencia estilizada y humor autoconsciente en una historia centrada en un grupo de bailarinas atrapadas en una situación extrema.

La película, dirigida por Vicky Jewson y escrita por Kate Freund, se presentará en el festival SXSW el 13 de marzo y llegará a Prime Video el 25 de marzo. Con un elenco encabezado por Maddie Ziegler, Lana Condor y Uma Thurman, la producción propone una narrativa que rompe con la imagen clásica del ballet y la sustituye por una trama de supervivencia, tensión y enfrentamientos físicos en un entorno aislado.

Pretty Lethal: Uma Thurman lidera el suspense en Prime Video (Foto: Grosby Group)

De qué trata 'Pretty Lethal' y cuál es su premisa

La historia sigue a un grupo descrito como “los mejores bailarines del mundo”, quienes viajan a Budapest para ofrecer una presentación. Durante el trayecto, el autobús en el que se trasladan sufre una avería en medio de una tormenta, lo que los obliga a buscar refugio en una mansión apartada. El inmueble pertenece al personaje interpretado por Uma Thurman, Devora Kasimer, una exbailarina cuya hospitalidad pronto se transforma en amenaza.

A partir de ese punto, la película abandona cualquier expectativa tradicional asociada al ballet y se convierte en un relato de supervivencia. Las protagonistas deben enfrentarse a un peligro inminente y escapar de la propiedad, utilizando no solo su ingenio y trabajo en equipo, sino también su disciplina física y habilidades coreográficas como herramientas de defensa.

En entrevista con Elle, la directora Vicky Jewson explicó el enfoque tonal del proyecto:

“Aquí combinamos varios géneros, a veces con una diferencia de 30 segundos. ¿Cómo podemos hacerlo de forma elegante? Pero, al mismo tiempo, quería compartir la broma con el público, ser lo suficientemente conscientes como para no tomárnoslo demasiado en serio”.

El elenco de Pretty Lethal combina experiencia en danza y cine de acción. IG: amazonmgmstudios

El elenco completo de 'Pretty Lethal'

El reparto reúne a figuras jóvenes con trayectorias consolidadas en distintos géneros. Avantika interpreta a Grace, mientras que Lana Condor asume el papel de Princesa. Iris Apatow da vida a Zoe, Maddie Ziegler interpreta a Bones y Millicent Simmonds encarna a Chloe. .

Uma Thurman lidera el elenco adulto con el personaje de Devora Kasimer, una exbailarina que funge como figura central del conflicto. Su participación refuerza el tono de thriller psicológico.

La presencia de Maddie Ziegler añade un componente particular debido a su formación real en danza y su exposición mediática desde temprana edad.

El ensamble combina experiencia en comedia juvenil, drama y acción, lo que permite que la película oscile entre tensión y momentos de ligereza. La diversidad del reparto también responde a la intención de ampliar el público potencial, integrando seguidores de distintas generaciones.

Uma Thurman interpreta a Devora Kasimer, pieza clave del conflicto. IG: amazonmgmstudios

Fecha de estreno de 'Pretty Lethal' en SXSW y streaming

'Pretty Lethal' tendrá su estreno oficial en el festival South by Southwest (SXSW) el 13 de marzo. Tras su paso por SXSW, el largometraje estará disponible en Prime Video a partir del 25 de marzo.

El calendario de lanzamiento la coloca como uno de los títulos de género más visibles de la temporada de primavera.

La campaña promocional ha destacado la combinación de acción coreografiada y thriller de encierro, subrayando comparaciones con producciones que mezclan humor oscuro y violencia estilizada.

El estreno en plataforma global permitirá que la película tenga distribución internacional inmediata. Esto amplía su alcance más allá de circuitos limitados de exhibición y la posiciona como uno de los lanzamientos destacados de Prime Video en marzo.

Pretty Lethal se estrena en SXSW antes de llegar a Prime Video. IG: amazonmgmstudios

Dirección, guion y producción de 'Pretty Lethal'

La dirección corre a cargo de Vicky Jewson, cineasta conocida por abordar relatos de acción con protagonistas femeninas. El guion fue escrito por Kate Freund, quien desarrolló la historia con una estructura que alterna momentos de tensión sostenida y secuencias físicas coreografiadas.

El tráiler oficial se estrenó el 25 de febrero y muestra fragmentos de la atmósfera claustrofóbica de la mansión, así como escenas de combate que integran movimientos de ballet con técnicas de defensa. La pieza promocional enfatiza el contraste entre elegancia y violencia que define el tono general.

En conjunto, 'Pretty Lethal' se presenta como una apuesta por redefinir la figura de la bailarina en el cine comercial, trasladándola del escenario tradicional a un entorno de amenaza física. Con estreno en marzo y un elenco encabezado por figuras reconocidas, la producción busca posicionarse dentro del catálogo de thrillers contemporáneos con enfoque femenino.