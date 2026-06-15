The Rose en Arena Ciudad de México: setlist, cómo llegar y lo que debes saber del concierto

The Rose es una de las bandas de indie coreano que en los últimos años ha ganado gran popularidad y en México tienen miles de fans que dentro de poco podrán verlos en vivo. Y aunque es una buena noticia tenerlos de regreso en el país, será su última visita hasta el momento.

Hace unas semanas The Rose dio a conocer que lanzarían un nuevo proyecto musical y realizaría una gira, pero que sería su último tour, ya que la banda se dará un break para que sus integrantes realicen proyectos en solitario.

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Si irás al último concierto que dará The Rose hasta que se vuelvan a reunir, aquí te contamos todos los detalles.

¿Cuándo se presentará The Rose en la Arena Ciudad de México?

The Rose estará en la CDMX para ofrecer un concierto en la Arena Ciudad de México, sin duda será un momento muy especial para todos sus fans.

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Será este 17 de junio cuando la banda indie coreana se presente en este recinto a las 9:00 PM, así que toma tus precauciones para que llegues temprano.

¿Cómo llegar a la Arena Ciudad de México?

La Arena Ciudad de México está ubicada en Avenida de las Granjas número 200 en la colonia Santa Bárbara en la alcaldía Azcapotzalco. Si lo deseas puedes llegar en transporte público, la manera más fácil es en metro.

La estación más cercana es la de Ferrería/Arena Ciudad de México de la línea seis. Al salir de la estación deberás caminar alrededor de cinco minutos.

Si llegarás en coche no te preocupes ya que el recinto cuenta con un gran estacionamiento el cual es gratuito.

Probable setlist de The Rose en la Arena Ciudad de México

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que The Rose interprete en su próximo concierto en CDMX.

the rose

Utopia

Lifeline

You’re Beautiful

RED

Beautiful feeling

walking on clouds

Hold my Hand

Nebula

Shift

Time

Slowly

Back to Me

Alive

control

Cosmo

Sorry

She's in the Rain

Beauty and the Beast

Sour

Wonder

Trauma

Blue Moon