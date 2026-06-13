Edén Muñoz, Gloria Trevi y Grupo Matute encabezan la Feria Nacional San Juan del Río 2026

¿Ya tienes plan para junio? La Feria Nacional San Juan del Río 2026 está lista para recibir a miles de visitantes con una cartelera llena de grandes estrellas de la música. Si estabas esperando conocer qué artistas se presentarán, finalmente se reveló el programa oficial.

Del 18 al 30 de junio, esta tradicional celebración en Querétaro reunirá conciertos, gastronomía y actividades culturales que cada año conquistan a familias enteras y amantes de la música regional y pop.

Entre los artistas más esperados destaca la participación de Edén Muñoz, además de otros reconocidos intérpretes que pondrán el ambiente durante la feria.

Feria Nacional San Juan del Río 2026

La Feria Nacional San Juan del Río se realiza cada año durante junio y sus orígenes se remontan a 1891. Esta festividad se lleva a cabo en honor a San Juan Bautista, santo patrono de la ciudad.

Además de ser una de las celebraciones más importantes del municipio, representa un espacio para preservar y compartir la cultura, las tradiciones y la identidad de la población queretana, convirtiéndose en un evento imperdible para habitantes y turistas.

Cartelera oficial de la Feria Nacional San Juan del Río 2026

Jardín Independencia

19 de junio: Yuri

19 de junio: Yuri 24 de junio: Edith Márquez

30 de junio: Grupo Matute

Teatro del Pueblo

18 de junio: Ronda Machetera

18 de junio: Ronda Machetera 19 de junio: Juntos: Jorge Medina y Josi Cuen

20 de junio: Cuisillos

21 de junio: Los Tucanes de Tijuana

25 de junio: Grupo Cañaveral

26 de junio: Gloria Trevi

27 de junio: Pancho Barraza

28 de junio: Artista sorpresa

Palenque

19 de junio: Edén Muñoz

19 de junio: Edén Muñoz 26 de junio: Alameños de la Sierra

27 de junio: Grupo Marca Registrada

Más que conciertos: comida típica y ambiente familiar

Cada año, esta feria reúne a más de 300 mil personas, quienes además de disfrutar de los espectáculos musicales pueden recorrer sus distintos espacios gastronómicos y probar una gran variedad de platillos típicos de la región.

Así que, además de cantar los éxitos de tus artistas favoritos, también podrás vivir el ambiente festivo que caracteriza a San Juan del Río y disfrutar de una experiencia pensada para toda la familia.

La Feria Nacional San Juan del Río 2026 promete convertirse nuevamente en uno de los eventos más esperados por los amantes de la música y las tradiciones mexicanas.