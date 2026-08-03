Phil Collins es uno de los músicos más importantes de la historia del rock; sin embargo, su exitosa carrera contrasta con una dura batalla en el ámbito personal. El cantante y exbaterista de Genesis reveló que estuvo a punto de morir tras sufrir una grave crisis de salud provocada por las complicaciones derivadas de su consumo de alcohol.

El intérprete de In the Air Tonight recordó que permaneció hospitalizado durante varios meses en Suiza, luego de que varios de sus órganos dejaran de funcionar con normalidad.

Phil Collins confiesa que casi muere por las secuelas de su consumo de alcohol IG

¿Qué reveló Phil Collins sobre el momento en que estuvo a punto de morir?

En una entrevista con The Sunday Times, Phil Collins confesó que, a finales de 2003, ingresó a un hospital en Suiza debido a sus problemas con el alcohol. Aunque recibió el alta médica, poco tiempo después tuvo que regresar a la unidad de cuidados intensivos.

Durante esa segunda hospitalización, Collins aseguró que permaneció prácticamente inconsciente y sufrió graves afectaciones en varios de sus órganos.

Mis riñones estaban fallando, mis órganos se estaban paralizando”, explicó en la entrevista. “La gente venía a despedirse. Pero no recuerdo que vinieran. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Todos estaban preocupados de no volver a verme. Todo podría haber salido terriblemente mal.

Entre las personas que acudieron a visitarlo al hospital, el cantante recordó que sus hijos estuvieron a su lado mientras la familia enfrentaba una decisión crucial sobre su tratamiento. Según relató, en ese momento "había que tomar algunas decisiones sobre si mantener a Phil con soporte vital o no".

“Tuve mucha suerte de haber salido ileso de aquello”, añadió. “Ni que decir tiene que no he vuelto a beber desde entonces”.

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¿Qué problemas de salud enfrenta Phil Collins y cómo afectaron su carrera?

La crisis provocada por el alcohol se sumó a una larga lista de padecimientos que han deteriorado la salud del cantante durante casi dos décadas.

En 2007 sufrió una lesión en la columna vertebral que derivó en daños nerviosos permanentes. Después de una cirugía desarrolló el llamado "pie caído", una condición que dificulta caminar y afecta el equilibrio.

A este problema se sumaron cinco operaciones de rodilla, diabetes tipo 2, complicaciones renales y una infección por covid-19, factores que agravaron aún más su estado físico.

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Las secuelas fueron tan importantes que Collins dejó de tocar la batería, instrumento con el que construyó buena parte de su legado musical. Durante la gira de despedida de Genesis, en 2022, permaneció sentado mientras su hijo, Nic Collins, ocupó su lugar detrás del instrumento.

El propio cantante también ha reconocido que las limitaciones físicas lo llevaron a alejarse de los escenarios y prácticamente abandonar la composición musical.