The Chainsmokers deja su discográfica tras 11 años; seguirán como músicos independientes

The Chainsmokers cerraron una etapa de 11 años con Columbia y Disruptor Records para emprender un nuevo camino en su carrera. Drew Taggart y Alex Pall anunciaron que continuarán como artistas independientes, con planes de experimentar en sus próximos lanzamientos.

El dúo de música electrónica comunicó su decisión mediante un mensaje conjunto en redes sociales. La salida pone fin a la relación discográfica que acompañó algunos de sus mayores éxitos internacionales, como Closer, Roses y Don’t Let Me Down.

¿Por qué The Chainsmokers dejaron sus discográficas?

Los músicos no detallaron las condiciones de su salida ni señalaron un conflicto con los sellos. Su comunicado se concentró en agradecer el trabajo de los equipos de Columbia y Disruptor, a quienes atribuyeron parte de los resultados alcanzados durante más de una década.

“Después de 11 años increíbles, ahora somos artistas independientes”, expresaron en el mensaje.

También manifestaron su agradecimiento por el esfuerzo de quienes participaron en una etapa que, en sus palabras, produjo un éxito que no habían imaginado.

La incertidumbre forma parte de sus expectativas para lo que viene. “No tenemos ni idea de qué esperar de nuestro próximo capítulo”, reconocieron, aunque aseguraron sentirse entusiasmados por divertirse y experimentar con la música que publiquen a partir de ahora.

El anuncio se refiere a su relación con las discográficas y no implica la separación de The Chainsmokers. Taggart y Pall presentaron esta decisión como una nueva etapa conjunta y agradecieron a sus seguidores por mantenerse cerca del proyecto.

The Chainsmokers ya no tendrán discográfica Instagram

De Good Intentions a Closer: su etapa con Columbia y Disruptor

La relación discográfica comenzó en 2015 con el sencillo Good Intentions, según el recuento de Billboard. Después llegaron canciones que ampliaron su presencia internacional, entre ellas Roses, Don’t Let Me Down, Closer y Something Just Like This.

Durante ese periodo, el dúo publicó cinco álbumes de estudio. Su lanzamiento más reciente con Columbia y Disruptor fue el EP Love Is Kind, que salió en mayo de 2026 y que ahora queda como el último material de esa relación discográfica.

El vínculo con Disruptor también estaba relacionado con la representación del grupo. El sello fue fundado por Adam Alpert, antiguo representante de The Chainsmokers, mediante una asociación con Sony; el dúo había terminado su acuerdo de representación con él en 2025.

Alex Pall ya había adelantado cambios en el equipo

Alex Pall habló la semana pasada sobre la renovación del equipo que trabaja alrededor de The Chainsmokers. En una publicación de LinkedIn, explicó que incorporar personas sin años de experiencia dentro del proyecto les había permitido revisar maneras de trabajar que parecían establecidas.

The Chainsmokers Instagram

El músico aclaró que los cambios no respondían necesariamente a un mal desempeño de sus anteriores colaboradores. Por el contrario, reconoció su trabajo y planteó que una perspectiva distinta puede ayudar a encontrar posibilidades que un equipo acostumbrado a la misma dinámica podría pasar por alto.

“A veces simplemente es momento de cambiar las cosas, incluso cuando todo funciona bien”, escribió Pall.

bgpa