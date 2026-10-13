Marco Antonio Solís y Los Bukis llegarán al Festival de Cine de Morelia con una función especial

Marco Antonio Solís y Los Bukis tendrán un encuentro especial con el público durante el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde se proyectará una de las películas más representativas de su paso por la pantalla grande.

La exhibición de "Cómo fui a enamorarme de ti", cinta estrenada en 1990, se realizará el próximo sábado en una versión remasterizada. La presentación tendrá lugar antes de los conciertos que el cantante y la agrupación ofrecerán en la Ciudad de México y Guadalajara durante diciembre, como parte de su despedida musical.

Foto: marcoantoniosolis_oficial

La película representa un capítulo importante en la trayectoria de Los Bukis, pues permitió que sus integrantes llevaran su historia y su música al cine en una época en la que otras figuras de la música también incursionaban en las producciones cinematográficas.

¿De qué trata la película Cómo fui a enamorarme de ti?

Dirigida por Sergio Olhovich, la cinta toma su nombre de una de las canciones más conocidas de Los Bukis y presenta una historia que combina romance, música y los conflictos que enfrenta la agrupación mientras prepara un nuevo álbum.

La trama comienza cuando el vocalista se percata de que una fotógrafa, interpretada por Lourdes Munguía, sigue sus pasos. Él cree que la joven está interesada sentimentalmente en él, pero pronto descubre que su presencia tiene otro propósito.

Foto: Instagram somoslosbukis

La mujer es hija de un empresario que busca apoderarse de las grabaciones del nuevo disco y pretende conseguir fotografías que le permitan impulsar la distribución de una producción pirata.

A medida que ambos pasan tiempo juntos, el cantante le comparte detalles sobre la historia del grupo y su trayectoria musical. Sin embargo, lo que comienza como un encuentro marcado por las sospechas termina convirtiéndose en una historia de amor.

Foto: IG I

¿Por qué fue importante esta película para Marco Antonio Solís y Los Bukis?

"Cómo fui a enamorarme de ti", representó una de las primeras oportunidades para que Marco Antonio Solís y Los Bukis tuvieran un papel protagónico en el cine.

Antes de esta producción, la agrupación había realizado apariciones en películas como La Coyota, junto a Beatriz Adriana y Jorge Vargas, así como en La musiquera.

El filme llegó en una época en la que varias estrellas de la música buscaban ampliar su presencia más allá de los escenarios. Entre los artistas que también tuvieron acercamientos con la pantalla grande estaban Luis Miguel, Lucero y Alejandra Guzmán, mientras que programas como Siempre en domingo mantenían una fuerte presencia en la televisión mexicana.

La película permitió que el público conociera otra faceta de los músicos, quienes trasladaron parte de su identidad artística a una historia de ficción que tenía como punto central su carrera y sus canciones.

Con la proyección remasterizada de "Cómo fui a enamorarme de ti", Marco Antonio Solís y Los Bukis volverán a encontrarse con el público desde una faceta diferente, en una función que recupera parte de su historia musical y cinematográfica antes de sus presentaciones de despedida.