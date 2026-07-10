¿The Beatles se separó en Disney? Esta es la historia que pocos conocen

Cuando se habla de la separación de The Beatles, la mayoría recuerda las diferencias entre John Lennon y Paul McCartney, la llegada de Yoko Ono o las disputas económicas que fracturaron al grupo. Sin embargo, existe un episodio poco conocido que conecta ese momento histórico con uno de los lugares más famosos del mundo: Disney World.

Aunque la banda británica ya había dejado de trabajar junta desde 1970, el proceso legal para disolver oficialmente la sociedad se prolongó durante varios años. Fue hasta finales de 1974 cuando John Lennon estampó su firma en el documento definitivo, y lo hizo en un lugar que pocos imaginarían: el complejo turístico de Disney World, en Florida.

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¿The Beatles se separó en Disney? La historia detrás del mito

The Beatles no anunciaron su separación en Disney ni el parque fue escenario de la ruptura artística del grupo. Lo que ocurrió fue que John Lennon firmó los documentos legales que oficializaron la disolución de la banda mientras vacacionaba en Disney World, un hecho que convirtió al lugar en una curiosidad dentro de la historia del cuarteto de Liverpool.

Tras meses de negociaciones, los abogados de Apple Corps acordaron que los cuatro integrantes firmarían el convenio final en el Hotel Plaza de Nueva York el 19 de diciembre de 1974. Sin embargo, Lennon decidió no acudir.

Según relata The Beatles Story, el músico comentó al abogado de George Harrison que "las estrellas no eran las correctas" para hacerlo en ese momento y prefirió viajar con familiares y amigos a Florida.

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La firma que terminó oficialmente con The Beatles

Los representantes legales localizaron a Lennon días después en el Polynesian Village Resort, dentro de Disney World.

Fue el 29 de diciembre de 1974 cuando finalmente firmó los documentos que pusieron fin, desde el punto de vista jurídico, a The Beatles. Para entonces, la banda llevaba casi cuatro años sin trabajar unida, pero ese trámite marcó el cierre definitivo de una de las agrupaciones más importantes del siglo XX.

Con el paso del tiempo surgió otro dato que alimentó la leyenda: algunos seguidores aseguran que Lennon se hospedó en la habitación 1601, aunque nunca ha existido una confirmación oficial. Aun así, el lugar se convirtió en un punto de interés para fanáticos de todo el mundo.

La relación entre Disney y The Beatles comenzó mucho antes

La historia entre Disney y The Beatles no empezó con aquella firma.

En 1967, Walt Disney buscó que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr prestaran sus voces a los cuatro buitres que aparecen en El libro de la selva. Los personajes incluso fueron diseñados con peinados y gestos inspirados en los músicos de Liverpool.

El estudio preparó la canción "That's What Friends Are For" para que fuera interpretada por el grupo, pero el proyecto nunca se concretó debido a la agenda de la banda y a la supuesta negativa de John Lennon para participar en una película animada. Finalmente, otros actores realizaron las voces de los personajes.

McCartney recordó con nostalgia su última conversación con John Lennon antes de su trágico asesinato. | Grosby

'Yellow Submarine' también dejó huella en Disney

Otra conexión importante entre ambas marcas llegó gracias a Yellow Submarine (1968).

Aunque los integrantes de The Beatles no prestaron sus voces a los personajes animados, la película revolucionó la animación con su estilo psicodélico y experimental.

Años después, John Lasseter, exdirector creativo de Disney y Pixar, reconoció que la cinta abrió nuevas posibilidades para la animación dirigida tanto a niños como a adultos. Incluso existieron planes para producir una nueva versión en 3D bajo la dirección de Robert Zemeckis, aunque el proyecto terminó cancelado.

Actualmente, Disney+ concentra algunos de los proyectos audiovisuales más importantes sobre la historia del grupo.

Entre ellos destacan The Beatles: Get Back, dirigida por Peter Jackson; la versión restaurada del documental Let It Be, así como Beatles '64, producción que revive la primera visita del cuarteto a Estados Unidos con imágenes inéditas restauradas.

Estas producciones han despertado el interés de nuevas generaciones y, al mismo tiempo, han provocado que muchos usuarios relacionen a Disney con la separación del grupo. Sin embargo, la realidad es distinta: el parque temático solo fue el escenario donde John Lennon firmó el documento que cerró legalmente la historia de The Beatles, varios años después de que la banda dejara de existir como proyecto musical.