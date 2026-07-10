IU y Lee Jong-suk finalizan su relación de 4 años, ¿por qué terminaron?

IU y Lee Jong-suk, famosos actores surcoreanos, dieron por terminada su relación sentimental que duró cuatro años. Las agencias de representación de la cantante y actriz y del actor, confirmaron de manera oficial el cierre de su noviazgo.

La noticia de la ruptura de las celebridades surcoreanas que han trabajado en exitosos K-dramas, deja una enorme tristeza entre sus seguidores, pues se trataba de uno de los noviazgos más mediáticos de la industria del entretenimiento asiático.

La historia de amor entre IU y Lee Jong-suk

IU y Lee Jong-suk finalizan su relación. Grosbygroup.

Ambos se conocieron en 2012, cuando coincidieron como conductores del programa musical Inkigayo. En ese momento desarrollaron una buena amistad, aunque años después reconocieron que al principio no siempre tuvieron la mejor química debido a la presión del trabajo y a sus diferentes personalidades.

Con el paso del tiempo mantuvieron el contacto y su amistad se fortaleció, especialmente al compartir experiencias similares como dos de las figuras más populares de la industria del entretenimiento en Corea del Sur.

Durante casi una década fueron únicamente amigos. Fue alrededor de 2022 cuando esa amistad evolucionó a una relación sentimental. Según medios coreanos, comenzaron a salir de forma privada y procuraron mantener el romance fuera del ojo público.

El 31 de diciembre de 2022, las agencias de ambos artistas confirmaron oficialmente que estaban saliendo, poniendo fin a los rumores.

A diferencia de muchas celebridades, IU y Lee Jong-suk nunca hicieron de su noviazgo un tema frecuente en redes sociales.

Aunque eran reservados, en distintas entrevistas ambos dejaron entrever el cariño que se tenían. Lee Jong-suk llegó a describir a IU como una persona que le daba tranquilidad y que lo motivaba a crecer personal y profesionalmente. Por su parte, IU comentó en algunas entrevistas que atravesaba una etapa muy estable y feliz de su vida, aunque evitó dar demasiados detalles sobre su relación.

¿Por qué terminaron?

IU y Lee Jong-suk finalizan su relación. Grosbygroup.

Tanto la agencia de IU como la de Lee Jong-suk confirmaron que la pareja terminó su relación sentimental. En sus comunicados señalaron que ambos decidieron seguir caminos separados, pero conservar una buena relación como colegas y amigos dentro de la industria.

Hasta este momento no existe un motivo oficial detallado.

Lo único que las agencias y medios coreanos han señalado es que:

Sus agendas laborales se volvieron cada vez más complicadas.

Ambos estaban concentrados en sus respectivos proyectos profesionales.

La distancia y el poco tiempo para verse habrían afectado la relación.

No se mencionó una pelea, una infidelidad ni algún conflicto específico.

En realidad, la pareja llevaba años enfrentando rumores de separación que siempre fueron desmentidos. Incluso en mayo de 2025 sus agencias confirmaron públicamente que seguían juntos.

¿Quién es quién?