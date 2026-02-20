Santos Bravos: juventud, disciplina y autenticidad frente a la presión de la fama

Todos vivimos con expectativas sobre nosotros de quienes nos rodean. Tener logros académicos, personales o familiares son el motor que guía a muchas personas, pero demasiada presión puede jugar en contra.

Al ser una figura pública, la expectativa es aún más grande y eso lo saben los 5 integrantes de Santos Bravos, la boyband multinacional de pop latino creada por HYBE Latin America, formada en Ciudad de México en 2025. Alejandro Aramburú, Drew Venegas, Gabi Bermúdez, Kauê Penna y Kenneth Lavíll hoy gozan de la fama y el amor de miles de fanáticos que ya llenaron por ellos un Auditorio Nacional en octubre de 2025. Pero saben que deben apoyarse para no extraviarse con todas las luces de la exposición mediática. Kenneth, el jarocho y el más joven del grupo (16 años), comparte su forma de vivirlo.

La familia es algo muy importante y es algo que siempre me mantiene como en mi zona. Cualquier cosa que pasa, si en algún momento a lo mejor me siento como, no sé, como que están pasando muchas cosas y no sé qué hacer, mi familia siempre es la solución. Y obviamente ellos (señala al resto de la banda), también platico mucho con ellos y entre nosotros, pues, platicamos todo lo que pensamos. Pero, en verdad, estamos muy contentos de que la gente espere mucho, de que esté al pendiente. Entonces, pues, eso, sí. En cualquier momento que sintamos esa inseguridad o que algo está pasando, entre nosotros se puede resolver”, contó el cantante a Excélsior.

La primera vez que se dieron cuenta de que el proyecto musical Santos Bravos no se trataba de un juego fue cuando por fin la banda estaba conformada y lanzaron su primer sencillo, 0%. La boy band se formó mediante un reality impulsado por la misma marca HYBE Latin America, en el que audicionaron más de 400 aspirantes, de los cuales 16 entraron al programa y finalmente solo cinco fueron seleccionados para integrar el grupo. Ahí fue cuando se dieron cuenta de que lo habían logrado.

Viendo los comentarios el día uno, el apoyo que hemos recibido todos, ha sido inmenso, pero creo que algo que me marcó a mí personalmente fue cuando regresé a mi país, en el aeropuerto. Me estuvieron esperando 200 personas en el aeropuerto y me conmovieron muchísimo. Me di cuenta de que todas esas personas, todos esos likes que vemos en las redes sociales, son personas de verdad, estamos muy agradecidos”, compartió Alejandro, quien es el integrante de origen peruano, con 21 años de edad.

Hoy tienen ya en plataformas su segundo sencillo, Kawasaki, pero no se han conformado con el éxito que ya han comenzado a sentir con su primer tema. Drew Venegas, uno de los miembros de mayor edad en el grupo, contó que han puesto énfasis en fortalecer la danza, algo que creen fundamental para conectar con más gente.

Yo creo que en Kawasaki definitivamente todos exploramos nuevos personajes, aunque dentro de nosotros mismos. Yo creo que todos nos alocamos cuando grabamos y nos acoplamos a un nuevo personaje, especialmente cuando estamos grabando. Yo creo que fue grabando primero, nos adaptamos a él, y de esa manera cuando llegó al baile ya sabíamos qué dar”, explica.

Pero aunque conocían cómo interpretar la música con movimientos corporales, Gabi, el boricua de 20 años, siente que sí tuvieron que crecer para lograr sacar adelante una coreografía tan física y desafiante.

Hemos evolucionado muchísimo, sin duda, yo en el baile principalmente; o sea, obviamente seguimos mejorando el canto cada día, pero para Kawasaki, que requería de una coreografía tan fuerte y tan energética, hemos enfocado muchísimo en el baile, ahí hemos crecido”, asegura el de Puerto Rico.

Lo más importante es seguir llegando cada vez a más público, algo en lo que HYBE es experto en lograr; ha estado detrás de proyectos como BTS y ahora, asegura Kenneth, han ido de la mano para cumplir su objetivo principal, pero sin abandonarse a sí mismos.

“Lo que más me gustaría y creo que puedo hablar por todos es que pues conecten con nuestra persona, con ser auténticos. Creo que es algo que hablamos mucho y que es lo que siempre queremos mantener, y es lo más importante: siempre ser auténticos y demostrarle a la gente lo que hacemos en todo momento. Porque no hay que poner como una actuación o no limitarnos en cómo somos cada uno de nosotros. Eso me gustaría mostrarlo todo el tiempo, nuestra personalidad al 100%, y que ellos conecten con eso y con nuestra música”, dice.

Pero parte esencial para lograrlo es estar unidos como grupo, pues son sólo ellos los que conocen sus propias necesidades, sus propias ventajas, sus propios acuerdos y discrepancias.

Como en todo, para nosotros es demasiado importante que cada voz sea escuchada. Cuando estamos en el estudio, todas las ideas de todos son escuchadas; todos nosotros somos cantantes y todos tienen como una escucha muy buena para música. Procuramos respetar todas las opiniones y tener esta libertad para hacer mucho más que solamente música, tener una libertad creativa y sí ser escuchado por el arte que hacemos. Entonces, creo que siempre tenemos conversaciones sobre esto, siempre estamos juntos”, dice Kauê, el miembro brasileño del grupo.

Ahora se preparan para su presentación con Kawasaki en los Premios Lo Nuestro, donde tienen una nominación por Artista Revelación del Año Masculino, y también para los festivales Tecate Pa’l Norte en México y Estéreo Picnic en Colombia.

Se vienen muchas cosas, no podemos hablar mucho, pero estamos trabajando muy duro. Todos los días nos levantamos para entrenar y para trabajar y para mejorar como grupo. Este es el año de Santos Bravos”, asegura Kauê.

cva*