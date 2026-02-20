Brisseida Moya apuesta por la capital: experiencia y familia en una nueva etapa profesional

Para Brisseida Moya, estar en la CDMX compartiendo la titularidad de Imagen Noticias 5:30 es un sueño hecho realidad. Pero no es una casualidad que desde hace tres semanas la originaria de Nuevo León esté en este momento de su vida, es el resultado de un largo camino en el mundo del periodismo y la conducción.

Brisseida es de esas chicas que cuando entra a un lugar inmediatamente acapara la atención. Sí, tiene ojos azules, cabello rubio, y además mide 1.83 metros de altura... imposible no verla, pero en realidad es su trayectoria, cuando platica, lo que realmente hace que la gente se interese en lo que tiene que decir.

Es una oportunidad que alguna ocasión tuve que rechazar, porque era muy joven, me faltaba experiencia, pero ahora que vuelve a llegar la tomo, como dicen: ‘agarrando el toro por los cuernos’ y arriesgándolo todo también, porque en Monterrey, pues yo tengo mi vida, tengo mi familia, tengo tres hijos, mi esposo, mi trabajo.

Estaba en Imagen Monterrey, pero pues ya estaba acomodada como en mi zona de confort, pero creo que la vida se trata de tomar riesgos. El papel de la mujer ya ha cambiado mucho y sí es importante que no nada más lo digamos, sino que lo ejecutemos”, compartió Brisseida con Excélsior.

La regia se ha conducido por el mundo de los medios como reportera y es en este oficio, en los chacaleos —entrevistas donde muchos medios rodean a una persona— su 1.83 de estatura le ha dado, literal, el alcance a diferentes figuras, como Claudia Sheinbaum.

Una vez estaba yo preparándome para irme a trabajar y me llamó mi jefe, estaba en Monterrey, y me dijo que la presidenta iba a aterrizar en el aeropuerto de allá, ella no iba a Monterrey, iba a otro lado, pero el vuelo bajó ahí.

Entonces mi camarógrafo y yo nos lanzamos y, pues sí, la estatura me dio la ventaja para poder meter más el micrófono y que ella me pudiera ver y responder, entonces sí, es una ventaja”, dijo entre risas.

La decisión de viajar a la capital del país para tomar la conducción del noticiero, junto con Marlene Stahl y Nuria Gil, estuvo completamente pensada y, sobre todo, apoyada por el esposo de Brisseida y sus hijos adolescentes, con quienes ahora tiene mayor comunicación aunque sea a distancia.

Foto: Karina Tejada Excelsior

Fui con mi esposo y le dije: ‘¿qué crees lo que me ofrecieron? O sea, ¿cómo se les ocurre, verdad?’, pensaba que era para algo de los fines de semana, algo así, colaboraciones, que de repente sí hacíamos enlaces desde allá y yo dije: ‘bueno a lo mejor me van a estar llamando cada semana, cada 15 días’, y me dijo: ‘¿Y por qué no?, ¿Cómo le tendríamos que hacer?’. Cuando él me dijo eso, haz de cuenta que me cambió el chip porque ya se abrió como una puerta, ya no era un ‘no’ rotundo. Me preguntó cómo iba a ser, si tendría que ir y venir, y finalmente le dije que sería toda la semana.

Nos fuimos acomodando, tuve tiempo para planearlo. Por supuesto, tuve que hacer mi red de apoyo más fuerte allá porque pues mis hijos estaban acostumbrados a que yo era la que iba por ellos a la escuela y todo. Ellos tienen 13, 12 y 10. Los dos más grandes están en la edad, no traían celular, yo me había estado negando a darles... pues ya traen celular, pero claro que yo con mil aplicaciones de ‘¿dónde están?’, con restricción de horario, porque pues el miedo es normal, pero justo porque yo estoy en esto, me doy cuenta de todos los peligros y de todos los casos que hay y todas las historias que no quiero que se vuelvan una paranoia, pero sí te ponen más alerta, por supuesto. Y esto ha hecho que hable más ahora con ellos que cuando estaba allá”, compartió.

cva*