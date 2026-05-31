La tensión aumenta en MasterChef México 24/7; así se vivió la segunda eliminación

Hoy se llevó a cabo la segunda eliminación de MasterChef México 24/7, una emisión que mantuvo la tensión al máximo este domingo. El reality show despidió a su segundo competidor de la temporada 2026.

La jornada comenzó con el reto de los participantes que portaban el temido mandil negro: Antrax, Nash, Emmanuel, Jazmín, Luis, Ricardo, Camila, Lula, Diego, María, Carmen y Lancer, quienes tuvieron que luchar para conservar su lugar dentro de la competencia.

Lo más destacado del programa:

La noche comenzó y les pidieron “cocinar con las emociones”, como tristeza, vergüenza, entre otras.

En la primera etapa del reto de eliminación, el chef Poncho destacó el platillo de Jazmín. En otro momento, el platillo de Emmanuel fue señalado por estar crudo.

Foto: Facebook MasterChef México 24/7

Antrax, presentó su platillo y comentó que se sentía triste y dijo que estaba actuando para poder presentarlo.

Diego fue fuertemente criticado por su presentación; aunque el chef Poncho le dijo que “estaba bueno”, la chef Zahie señaló que estaba crudo. En esta etapa al balcón subieron Jazmín y Carmen.

En otro reto, tuvieron que elaborar salsas para tacos de canasta, mismo que ganó Camila. Subió al balcón y no solo eso, también mostraron en el programa que su novio aceptó su propuesta matrimonio.

Foto: Facebook MasterChef México

En el siguiente reto, Luis destacó con su platillo con elementos de la milpa, el cual le recordó a su mamá y fue felicitado por los chefs.

Diego presentó un platillo que fue aprobado por los chefs. Por otro lado, Nash elaboró un platillo de camarón, pero el chef Herrera señaló que a su salsa le faltaba carácter.

Uno de los participantes más polémicos, Lancer, presentó un platillo inspirado en la cultura venezolana; sin embargo, la chef Zahie criticó su emplatado.

Los chefs señalaron que no debían esperar hasta el reto de eliminación para elevar su nivel y les pidieron mostrar todo su potencial durante la semana. Momentos después, Luis subió al balcón.

Lula recibió felicitaciones por su platillo. Ántrax evocó la competitividad y el respeto en su preparación; la chef Zahie comentó que su platillo se veía refinado. Por su parte, María realizó un filete con papas y fue felicitada por los chefs.

Ricardo elaboró enchiladas al estilo michoacano; su platillo fue bien recibido y se mostró muy emotivo, casi al borde de las lagrimas al recordar a su abuelo y su padre.

¿Quién fue salvado por el público?

El participante salvado por el público fue Ántrax.

Foto: Facebook MasterChef México

¿Quién fue eliminado de MasterChef México hoy?

La participante eliminada este domingo 31 de mayo fue Nash.

Foto: Facebook MasterChef México

Esta edición de MasterChef México 24/7, ha revolucionado el formato del programa en México al transmitir la convivencia y el desempeño de los concursantes las 24 horas del día, los siete días de la semana. Las cámaras siguen cada uno de sus movimientos, muestran sus estrategias y dejan al descubierto sus fortalezas y debilidades culinarias frente a la audiencia.

La competencia sigue avanzando y cada reto se vuelve más exigente. Tras la eliminación de Nash, la cocina continúa con mayor intensidad. Ahora quedan 20 participantes, todos luchando por destacar y asegurar su lugar en la siguiente etapa del concurso.