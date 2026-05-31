Muere Echo, el perrito que interpretó a Nellie en 'Heartstopper'

Echo, el border collie que interpretó a Nellie en Heartstopper, murió y dejó conmovidos a los fans de la serie de Netflix. La noticia fue compartida desde la cuenta oficial de la perrita, donde seguidores del universo creado por Alice Oseman comenzaron a dejar mensajes de despedida y agradecimiento por el cariño que el personaje aportó a la historia de Nick Nelson.

La propia Alice Oseman, creadora de Heartstopper, reaccionó a la publicación con un mensaje de tristeza.

“Lamento muchísimo escuchar esto”, escribió Oseman, al recordar que Echo fue muy especial para muchas personas y que siempre será recordada por la alegría que brindó al público.

Echo se volvió conocida por interpretar a Nellie Nelson, la perrita de Nick, personaje interpretado por Kit Connor. Aunque no era protagonista de la trama, su presencia se convirtió en uno de los elementos más cálidos de la serie, especialmente en los momentos en los que Nick atravesaba dudas, cambios personales o escenas de intimidad familiar. La cuenta oficial de Echo la presentaba como la border collie vista como “Nellie” en Heartstopper de Netflix.

¿Quién era Echo en Heartstopper?

En la serie, Echo interpretaba a Nellie, la perrita de Nick Nelson. El personaje aparece como una compañía constante para Nick y como una presencia de calma dentro de una historia que sigue su relación con Charlie Spring, interpretado por Joe Locke.

Heartstopper se estrenó en Netflix el 22 de abril de 2022 y rápidamente se convirtió en una de las series juveniles más queridas de la plataforma por su retrato sensible de la amistad, el amor adolescente, la identidad y la salud mental.

Nellie ocupaba un lugar especial porque aparecía en escenas domésticas, lejos del ruido escolar y de los conflictos externos. Para muchos fans, era una especie de refugio emocional para Nick y un símbolo de ternura dentro de la serie.

Echo Instagram

Alice Oseman despide a Echo

Alice Oseman se sumó a los mensajes de despedida tras darse a conocer la muerte de Echo. La autora escribió que la perrita era muy especial para muchas personas y que siempre será recordada por la alegría que dio.

El comentario conectó con la reacción de los fans, quienes comenzaron a compartir recuerdos de Nellie en la serie, escenas favoritas y mensajes de cariño hacia Echo.

La despedida también llega en una etapa significativa para el fandom de Heartstopper. La historia principal del cómic llegó a su cierre en 2026, mientras que Netflix prepara una película final titulada Heartstopper Forever, programada como cierre audiovisual de la serie.

Echo Especial

Echo llegó como suplente y terminó conquistando a fans

Una de las historias más curiosas de Echo es que no fue la primera opción para interpretar a Nellie. Según publicaciones previas de Alice Oseman, Echo llegó a la producción como perro suplente después de que el animal elegido originalmente enfermara.

Esa llegada inesperada terminó convirtiéndose en una de las coincidencias más queridas por el fandom. Echo no solo cumplió con el papel, sino que aportó naturalidad y ternura a las escenas de Nick.

Su dueña, Leonie, había destacado en el pasado la paciencia de Echo en el set, incluyendo su capacidad para permanecer quieta durante tomas largas sin incomodarse. Esa calma ayudó a que Nellie se sintiera como parte orgánica del mundo de Heartstopper.

Kit Connor había bromeado sobre trabajar con Echo

Kit Connor, quien interpreta a Nick Nelson, habló en entrevistas sobre lo que significaba compartir escenas con Echo. El actor llegó a bromear con que podía ser “un verdadero fastidio” o comportarse como “un divo” en algunas ocasiones, aunque también la describió como una perrita preciosa.

La anécdota fue tomada con humor por los fans, porque mostraba el lado impredecible de trabajar con animales en una producción. Aun así, la relación entre Nick y Nellie en pantalla se convirtió en una de las más entrañables de la serie.

En Heartstopper, Nellie no necesitaba grandes diálogos ni momentos dramáticos para volverse memorable. Bastaba su presencia junto a Nick para transmitir compañía, calma y hogar.

bgpa