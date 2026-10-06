Mariana ganó porque supo sobrevivir

Indudablemente, Mariana Ochoa era la candidata más sólida para ganar la cuarta edición de La casa de los famosos México. No por una afinidad personal, sino porque dentro de la dinámica del programa fue quien mejor comprendió sus exigencias: resistir la presión, analizar el entorno, administrar los conflictos y regresar fortalecida después de cada adversidad. Mariana fue la primera eliminada. Una salida temprana puede desestabilizar a cualquier participante; ella, en cambio, regresó con mayor determinación. Soportó burlas, descalificaciones y ataques que, desde mi perspectiva, excedieron los límites razonables de la competencia. Mientras algunos reaccionaban impulsivamente, ella consiguió conservar la compostura y responder, en numerosas ocasiones, con una sonrisa. Eso también es una forma de jugar: mantener el control cuando el entorno pretende arrebatártelo.

Además, cuenta con una trayectoria indiscutible. No surgió recientemente de la popularidad digital ni depende de una tendencia pasajera. Lleva décadas en el medio artístico. Formó parte de La Onda Vaselina y de OV7, uno de los grupos más relevantes del pop mexicano. Ha cantado, actuado y conducido, y ha desarrollado su carrera bajo la exposición pública desde muy joven. Por eso considero desproporcionada la reacción de Eduin Caz cuando, inconforme con el cuarto lugar de Ese Pérez, calificó el resultado como un “fraude”. Respaldar a un amigo es legítimo; desacreditar una votación únicamente porque el resultado no coincide con las expectativas personales es otra cosa. Una acusación de esa naturaleza exige pruebas verificables. Sin ellas, no constituye una denuncia sólida, sino una descalificación sin sustento.

También lo digo con claridad: aunque Ese Pérez pueda contar con una amplia simpatía en redes sociales, su popularidad digital no equivale a una trayectoria consolidada en el espectáculo. LCDLF debería distinguir entre notoriedad momentánea y reconocimiento construido a lo largo del tiempo. Mariana ganó porque resistió, se recuperó de la adversidad, comprendió el juego y se impuso a quienes intentaron minimizarla. Eso es estrategia, experiencia y aguantar la presión.

PÓNGANLE FRENO AL PLEITO

El conflicto entre Maribel Guardia, Marco Chacón e Imelda Garza Tuñón dejó de ser una diferencia familiar. Se transformó en una disputa mediática y jurídica de gran exposición, con un menor de edad involucrado, lo que vuelve indispensable actuar con prudencia y responsabilidad. Un juez ratificó medidas de protección a favor de Imelda y de su hijo, aplicables a Maribel Guardia, Marco Chacón y su abogado. Entre sus alcances se encuentran restricciones relacionadas con acercamientos, posibles actos de intimidación y declaraciones públicas sobre el conflicto, conforme a los términos establecidos por la autoridad.

Durante meses hemos presenciado entrevistas, acusaciones, respuestas y la participación de abogados que han asumido funciones de vocería en programas de espectáculos. Esa exposición resulta preocupante cuando existe un niño en medio de la disputa. No corresponde a los medios determinar quién tiene la razón de fondo; les toca a los jueces y a las fiscalías. Los expedientes deben sostenerse con pruebas, no con declaraciones televisivas. Los delitos se acreditan ante las autoridades competentes, no frente a un micrófono. Y cuando una autoridad impone restricciones a la exposición pública, cumplirlas no es opcional: es una obligación.

Ojalá esta medida contribuya a que todas las partes reconozcan que existen límites jurídicos y éticos. La defensa de una posición no justifica la construcción de campañas de desprestigio ni la exposición permanente de un conflicto que puede afectar, de manera directa, a un menor.