Tecate Pa’l Norte 2027 ya tiene FECHA de regreso; esto debes saber del festival en Monterrey

La cuenta regresiva para una nueva edición de Tecate Pa’l Norte ya comenzó. El festival de música confirmó las fechas de su regreso a Monterrey en 2027 y sus seguidores ya pueden marcar el calendario para no perderse uno de los encuentros musicales más esperados del norte de México.

Esta edición tendrá un significado especial, pues el encuentro celebrará 15 años desde su nacimiento en 2012. Por ahora, los organizadores solamente han confirmado los días del evento, mientras crece la expectativa por conocer qué bandas y cantantes formarán parte del cartel.

¿Cuándo y dónde será Tecate Pa’l Norte 2027?

Los fanáticos tendrán que viajar a Monterrey, Nuevo León, para disfrutar de tres jornadas de conciertos. Como en ediciones anteriores, el Parque Fundidora será el escenario de esta fiesta musical.

Las fechas confirmadas son:

Viernes 26 de marzo de 2027

Sábado 27 de marzo de 2027

Domingo 28 de marzo de 2027

El Parque Fundidora se ha convertido en la casa de Tecate Pa’l Norte y recibe cada año a miles de personas que llegan desde distintos puntos de México y otros países.

Para su edición número 15, se espera nuevamente una combinación de géneros que incluya rock, pop, música electrónica, hip-hop y propuestas latinas.

¿Cuándo salen los boletos de Pa'l Norte 2027 y cuándo anuncian el cartel?

Una de las preguntas que más se repiten entre los seguidores es cuándo podrán comprar sus accesos. Aunque ya se conocen las fechas, todavía no hay un anuncio oficial sobre el inicio de la preventa, los precios ni las diferentes modalidades de boletos.

La venta de ediciones anteriores se ha realizado mediante Ticketmaster, por lo que los interesados deberán mantenerse pendientes de los canales oficiales del festival y de la plataforma para conocer las condiciones de compra de 2027.

Tampoco se ha revelado cuándo será presentado el cartel completo. Este anuncio es uno de los más esperados, especialmente porque los 15 años del festival han elevado las expectativas sobre las bandas y artistas que podrían llegar a Monterrey.

¿Qué artistas podrían presentarse en Tecate Pa'l Norte 2027?

Aunque todavía no existe una lista oficial de participantes, algunos nombres ya circulan entre los seguidores debido a sus posibles giras por Latinoamérica.

Entre los artistas que han despertado especulaciones están Fontaines D.C., Travis Scott, Queens of the Stone Age, David Guetta, Avenged Sevenfold, The Prodigy y Rawayana.

Aunque todavía no existe una lista oficial de participantes, algunos nombres ya circulan entre los seguidores debido a sus posibles giras por Latinoamérica. Excélsior / Aracely Garza

Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de Fontaines D.C., pues la agrupación tiene programada una presentación en Ciudad de México el 25 de marzo de 2027, apenas un día antes del inicio de Pa’l Norte. Sin embargo, esto no significa que tenga confirmada una fecha en Monterrey.

Por otra parte, los fanáticos también han compartido sus propias apuestas para el cartel. Entre los nombres que aparecen en sus listas de deseos están Skrillex, Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Red Hot Chili Peppers y Justin Bieber.

A ellos se suman TINI, Arcángel, Milo J, Cage the Elephant, The Neighbourhood y The War on Drugs.

Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de Fontaines D.C., Aracely Garza

Por ahora, todos estos nombres deben tomarse como rumores o peticiones del público, pues ninguno ha sido anunciado por la organización.

Lo que sí es un hecho es que Tecate Pa'l Norte regresará del 26 al 28 de marzo de 2027. Ahora falta conocer qué artistas acompañarán la celebración de sus 15 años y cuánto tendrán que pagar los asistentes para conseguir sus boletos.