¡Cartelazo! Tecate Comuna 2026 reúne a Caifanes, The Flaming Lips, The Mars Volta, Enjambre y más

Después de varios meses de expectativa, finalmente se dio a conocer el cartel completo del Tecate Comuna 2026, festival que volverá a reunir a importantes exponentes de la música nacional e internacional.

La novena edición del encuentro se realizará el próximo sábado 28 de noviembre en el Foro Cholula, donde más de 30 proyectos musicales formarán parte de una jornada que apuesta por la diversidad de sonidos y generaciones.

Foto: Instagram tecatecomuna

¿Qué artistas encabezan el Tecate Comuna 2026?

Entre los nombres que destacan en la parte principal del cartel se encuentra Caifanes, una de las agrupaciones más representativas del rock mexicano. La propuesta internacional estará encabezada por The Flaming Lips, reconocidos por su particular estilo dentro del rock psicodélico, y The Mars Volta, banda que regresará con su propuesta de rock experimental y progresivo.

Foto: Instagram tecatecomuna

El festival también contará con una importante presencia de artistas provenientes de México, Argentina, España y otros países de Latinoamérica. Entre ellos aparecen Babasónicos, Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris, Enjambre, José Madero, DLD, División Minúscula y Porter.

La alineación completa está conformada por:

Caifanes

The Flaming Lips

The Mars Volta

Babasónicos

Enjambre

José Madero

Los Auténticos Decadentes

Los Caligaris

LP

NSQK

Caloncho

Camilo Séptimo

Cuarteto de Nos

División Minúscula

DLD

Little Jesús

Los Cafres

Love of Lesbian

Moenia

Porter

Big Sempa

Bruses

Dorian

Kakkmaddafakka

La Bande-Son Imaginaire

La Bomba de Tiempo

Leo Rizzi

Los Estrambóticos

Nasa Histoires

Santa Sabina

Veintiuno

Foto: Instagram Tecate Comuna

¿Cuándo comenzará la venta de boletos?

Los primeros en adquirir sus entradas serán los tarjetahabientes Citibanamex, quienes tendrán acceso a una preventa que comenzará el lunes 18 de agosto a las 10:00 horas. La venta general se habilitará un día después, el martes 19 de agosto, también a partir de las 10:00 horas. Los boletos estarán disponibles mediante eTicket.

¿Qué opciones de acceso tendrá el festival?

Para esta edición se contemplan tres modalidades, con diferentes beneficios para quienes asistan al encuentro musical:

General: permitirá ingresar a los distintos escenarios, además de contar con zonas de descanso, puntos de hidratación y área gastronómica.

Comfort Pass: ofrecerá acceso preferencial, baños privados con aire acondicionado y filas exclusivas para las áreas de alimentos y bebidas.

Zona VIP: será la alternativa con mayores beneficios, al incluir espacios con vista privilegiada hacia los escenarios principales, áreas de sombra, mobiliario común, coctelería especializada y baños de lujo.

Foto: Instagram tecatecomuna

¿Dónde se realizará el Tecate Comuna 2026?

El festival tendrá como sede nuevamente el Foro Cholula, ubicado en San Andrés Cholula, dentro de la zona metropolitana de Puebla.

Debido a la cantidad de asistentes que se espera para esta edición, se recomienda considerar con anticipación los tiempos de traslado y las condiciones de acceso al recinto.

Con un cartel que combina figuras consolidadas, propuestas alternativas y representantes de distintas generaciones, el Tecate Comuna 2026 se perfila como uno de los encuentros musicales que marcarán la recta final del año.