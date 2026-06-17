La pista oculta de Taylor Swift en Nueva York que desató las teorías de un nuevo álbum

Hace apenas unos días, Taylor Swift estrenó una canción original para una de las películas más esperadas de Pixar. En teoría, eso debería significar una pausa antes de su siguiente proyecto. Sin embargo, muchos seguidores creen que la cantante ya está trabajando en algo más.

La razón no fue un anuncio, una entrevista o una publicación en redes sociales. Todo comenzó con una aparición en Electric Lady Studios, un lugar que ocupa un papel especial dentro de la carrera de la artista.

Swift fue vista entrando al estudio ubicado en Nueva York y permaneciendo allí durante gran parte de la noche. Aunque no ha explicado qué hacía en el lugar, su visita fue suficiente para que comenzaran las teorías sobre nueva música.

Taylor Swift es vista en Electric Lady Studios: ¿Se acerca una nueva era musical? IG taylorswift

Electric Lady Studios suele aparecer antes de grandes proyectos de Taylor Swift

Para cualquier otro artista, pasar varias horas dentro de un estudio de grabación podría no significar demasiado. En el caso de Taylor Swift, la situación es diferente.

Electric Lady Studios ha sido una pieza importante en varias etapas de su carrera. Ahí trabajó en algunos de los discos que marcaron su evolución artística y también en varias de las regrabaciones de sus álbumes.

Por ese motivo, cada vez que aparece en ese lugar, sus seguidores comienzan a preguntarse si un nuevo lanzamiento está en camino.

No es la primera vez que ocurre. En años recientes, varias visitas al estudio terminaron siendo asociadas con álbumes, canciones o proyectos que posteriormente fueron anunciados de manera oficial.

Eso explica por qué una estancia de varias horas terminó generando conversación entre sus fans incluso sin que exista una sola pista confirmada sobre lo que estaba haciendo.

¿Habrá nuevo álbum de Taylor Swift?

Taylor Swift recientemente presentó "I Knew It, I Knew You", una canción escrita para la banda sonora de Toy Story 5, proyecto en el que volvió a colaborar con el productor y compositor Jack Antonoff, una de las personas más importantes dentro de su equipo creativo.

Al hablar sobre el tema, Swift explicó que trabajar en la canción representó una experiencia distinta a la de sus discos habituales. También comentó que siempre ha sentido una conexión especial con la franquicia de Pixar desde que era niña.

Aunque el lanzamiento es reciente, algunos seguidores consideran que la artista rara vez permanece mucho tiempo alejada del proceso de composición.

A lo largo de su carrera ha demostrado que suele escribir constantemente, incluso mientras promociona álbumes, realiza giras o participa en otros proyectos.

Por el momento no existe ninguna evidencia que confirme que Taylor Swift está preparando un nuevo disco.

No hay anuncios oficiales, fechas, registros de canciones ni declaraciones de su equipo.

La pista oculta de Taylor Swift en Nueva York que desató las teorías de un nuevo álbum IG taylorswift

Más allá de la música, Taylor Swift vive uno de los años más importantes de su carrera

La conversación sobre un posible nuevo álbum coincide con otro momento destacado para la cantante.

Hace unos días ingresó al Salón de la Fama de los Compositores, convirtiéndose en la mujer más joven en recibir ese reconocimiento.

Durante su discurso habló sobre la importancia que la composición ha tenido en su vida desde que comenzó su carrera y recordó que escribir canciones siempre ha sido la parte más natural de su trabajo.

Mientras tanto, su vida personal continúa generando interés.

Las especulaciones sobre una posible boda con Travis Kelce siguen apareciendo en medios estadounidenses, especialmente después de que surgieran comentarios relacionados con una supuesta celebración durante el próximo fin de semana del 4 de julio.

Hasta ahora, ni la cantante ni el jugador de la NFL han confirmado esos rumores.