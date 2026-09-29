Game of Thrones llega al cine con la película sobre el temible Aegon el Conquistador: ¿Cuándo se estrena?

El universo de Game of Thrones llegará por primera vez a los cines. Después de expandir su historia con distintas producciones televisivas, Warner Bros. prepara una película que explorará uno de los acontecimientos más importantes de la familia Targaryen.

La compañía anunció que Game of Thrones: Aegon’s Conquest llegará a las salas de cine en junio de 2029, convirtiéndose en la primera adaptación cinematográfica de la franquicia creada por George R. R. Martin.

La producción también confirmó a Owen Harris como director. El cineasta, conocido por su trabajo en El Caballero de los Siete Reinos, estará al frente del proyecto, mientras que Beau Willimon, quien participó en Andor y House of Cards, escribirá el guion.

Warner Bros. presentó el título de la película durante CinemaCon 2026 y ahora confirmó su llegada a los cines. El estudio eligió la temporada de verano en Estados Unidos para lanzar la producción, una de las épocas con mayor actividad en la taquilla cinematográfica.

Warner Bros. presentó Aegon's Conquest, la primera película de Game of Thrones, cuyo estreno está previsto para junio de 2029. X @WesterosLA

¿De qué tratará la primera película de Game of Thrones?

La película de Game of Thrones llevará a los espectadores varios siglos antes de los acontecimientos protagonizados por Daenerys Targaryen, Jon Snow y el resto de los personajes de la serie original.

La historia estará centrada en Aegon I Targaryen, conocido como Aegon el Conquistador, quien encabezó la campaña militar que permitió a su familia establecer su dominio sobre gran parte de Poniente.

De acuerdo con el universo literario de George R. R. Martin, Aegon emprendió la conquista acompañado de sus hermanas y esposas, Visenya y Rhaenys Targaryen, quienes también contaban con sus propios dragones.

Los tres personajes desempeñaron un papel importante en la creación de la dinastía que gobernaría los Siete Reinos durante generaciones. Su campaña también dio origen a algunos de los acontecimientos que posteriormente marcarían la historia de Poniente.

Entre lo que podría aparecer en la adaptación se encuentran los siguientes.

Balerion , el enorme dragón negro que montaba Aegon durante sus campañas militares.

Vhagar y Meraxes , los dragones de Visenya y Rhaenys, respectivamente.

El Trono de Hierro , cuya creación está relacionada con la victoria de Aegon y las espadas de sus enemigos.

La conquista de Poniente , que permitió a los Targaryen establecer una nueva dinastía.

Aunque estos acontecimientos forman parte de los libros, Warner Bros. todavía no ha confirmado cuáles aparecerán en la película ni qué modificaciones tendrá la adaptación cinematográfica.

Por ahora, tampoco se ha anunciado al actor que interpretará a Aegon I Targaryen. El personaje ha sido mencionado en las producciones anteriores de la franquicia, pero todavía no ha tenido una aparición física en pantalla.

Aegon el Conquistador y sus hermanas Visenya y Rhaenys protagonizan la historia que inspirará la primera película de Game of Thrones. X @WesterosLA

Cuándo se estrena la película de Game of Thrones

Warner Bros. anunció que Game of Thrones: Aegon’s Conquest se estrenará el 1 de junio de 2029, fecha con la que el estudio busca aprovechar la temporada de verano en los cines de Estados Unidos.

La película llegará una década después del final de la serie original de HBO, que concluyó en 2019 tras ocho temporadas, y será la primera producción de la franquicia desarrollada para su estreno en salas cinematográficas.

Por ahora, Warner Bros. no ha confirmado si el estreno en México y otros mercados internacionales tendrá lugar el mismo día o si contará con fechas diferentes.

Game of Thrones llegará al cine con una precuela sobre Aegon Targaryen, antepasado de Daenerys y fundador de su dinastía. HBO

Cómo se relaciona la película de Game of Thrones con sus otras series

La historia de Aegon’s Conquest se desarrollará antes de las producciones televisivas de HBO, por lo que permitirá conocer el origen de la dinastía que protagoniza buena parte de los conflictos de la franquicia.

La conquista de Aegon ocurrió aproximadamente 300 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones y más de un siglo antes de la guerra civil que presenta La Casa del Dragón.

Aunque ambas producciones comparten a la familia Targaryen, sus historias corresponden a diferentes generaciones. La nueva película abordará los acontecimientos que permitieron a esta familia establecer su poder en Poniente.

También existe una diferencia importante entre el protagonista de Aegon’s Conquest y uno de los personajes principales de El Caballero de los Siete Reinos.

Aegon I Targaryen no debe confundirse con Aegon V Targaryen, conocido como Egg, quien aparece en la serie junto a Ser Duncan el Alto. Ambos pertenecen a la misma dinastía, pero vivieron en épocas distintas.

La expansión de la franquicia comenzó después del final de Game of Thrones, serie que HBO transmitió durante ocho temporadas, entre 2011 y 2019.