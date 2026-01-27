Tarzán, un show aéreo: una historia desde las alturas

Natalia Fuentes, de 13 años, comenzó a hacer danza aérea hace seis años, desde la pandemia, sólo como una actividad alterna a sus estudios. Sin embargo, su interés fue creciendo al experimentar la fuerza, pasión y creatividad que requiere hacer figuras en el aire con la ayuda de telas.

Hizo a un lado el miedo y hoy es la protagonista joven del espectáculo Tarzán, un show aéreo, que combina, precisamente, danza aérea, el relato del niño que sobrevivió y creció en la selva y actuación. Justo en este último proceso, está involucrado Germán Valdés III, nieto de Tin Tan, como director de actuación, quien no sólo enseña a las niñas, jóvenes y adultas, sino que tiene el personaje de Kerchak.

“La historia de Tarzán me gusta porque nadie lo quería y ya, con el tiempo, lo fueron queriendo y aparte estoy con mis amigas, se pasa muy padre (el tiempo) aquí.

“La primera vez (sí tenía miedo), porque subes seis metros y luego ‘haz una figura’ y yo ‘¿qué?’. Pero con el tiempo, van dando niveles y están dando las figuras a tu nivel. Lo más difícil es cuando ya tienes la fuerza y ya te quitaste el miedo, pero, al inicio, pues te enseñan una figura en la que estás superamarrada. Ya con el tiempo te van enseñando otro tipo de figuras”, compartió Fuentes durante uno de los ensayos en los que estuvo presente Excélsior, en la academia Movo Danza, ubicada en Real de Romita 24, en la colonia Roma Norte en la CDMX

Alrededor de 70 mujeres de diferentes edades, desde niñas hasta adultas, formaron parte de este ensayo como parte de la compañía comandada por Melisa Merlos y Vanik, bailarín, coreógrafo y entrenador, ambos de Movo Danza.

“La escuela lleva funcionando casi tres años, en realidad es bastante joven. La técnica es la de Vanik y nos dedicamos específicamente a la danza aérea en el alto rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que no es recreativo. Todas estas niñas están enfocadas en la parte artística, porque quieren aprender y en su momento vivir de la parte artística. Entonces, son muchas horas de ensayo, son muchas horas las que están aquí.

“Por ejemplo, el ensayo para la mayoría es de cinco de la tarde en viernes a diez de la noche, y sábado y domingo de 13:30 a 18:30, pero hay algunas niñas que están aquí desde las 9 de la mañana y se van 18:30 horas, porque están o ensayando o practicando algún acto aéreo en la parte actoral y demás”, explicó Melisa Merlos.

La codirectora de la compañía y de este montaje detalló que decidieron montar la historia de Tarzán, porque podía mostrar la danza aérea.

“Pocas veces podemos ver espectáculos de un nivel mucho mayor como actos aéreos de calidad. Así que quisimos, y queremos siempre, democratizar el arte y este tipo de espectáculos para que no sólo el público los pueda ver, sino también para que otro tipo de artistas y niñas que van empezando puedan ir juntar rayitas en su currículum y tener otro tipo de actividades que pocas veces encuentras”, dijo.

Movo Danza, que cuenta con entre 100 y 120 alumnas, en su mayoría mujeres, abre la posibilidad de la danza aérea para personas de entre 7 a 50 o 60 años de edad.

“No hay límite de edad. Luego, no estamos cerrados a que existan alumnos hombres, pero tenemos la dicha de que la mayoría de nuestras alumnas sean mujeres. Tenemos un elemento que es el profesor José, que es alumno y profesor. Sin embargo, tenemos un porcentaje de un 99 por ciento de mujeres y cuidamos mucho el ambiente para ellas. Nos gusta que sea un lugar seguro y que se sientan cómodas”, acotó.

Merlos, quien además hizo la adaptación del texto para este montaje semiprofesional, destacó que a Germán Valdés III fue contactado por sus redes sociales, asistió a ver el proyecto y decidió ser parte para dirigirlo.

Tarzán, un show aéreo se presentará en el Teatro Gran Recinto (Calle Benito Juárez 1905, Las Margaritas, Tlalnepantla de Baz), frente a Mundo E, únicamente el 21 y 22 de marzo.