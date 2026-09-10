Harry Styles anuncia nuevas fechas de su gira 'Together, Together'; ¿México está incluido?

Harry Styles sorprendió a sus seguidores al anunciar nuevas fechas de Together, Together para 2027. La ampliación llevará al cantante a 12 ciudades, luego de la primera etapa del tour y de la residencia de 30 conciertos programada en el Madison Square Garden de Nueva York.

Con este anuncio, el británico confirma que su regreso a los escenarios continuará durante varios meses más. La siguiente parte de la gira comenzará en abril y terminará en agosto.

Foto: Instagram Harry Styles

¿Cuáles son las nuevas fechas de Harry Styles para 2027?

El recorrido arrancará el 2 de abril en Phoenix, Arizona. Después, el intérprete visitará Dallas, Los Ángeles, Toronto, Atlanta y Chicago antes de trasladar el espectáculo a Europa.

Durante julio y agosto, Together, Together llegará a Berlín, París, Madrid, Roma y Dublín. Esta nueva etapa cerrará con tres noches en el estadio de Wembley, en Londres.

Foto: Instagram Harry Styles

2 de abril — Phoenix, Arizona — State Farm Stadium

3 de abril — Phoenix, Arizona — State Farm Stadium

9 de abril — Dallas, Texas — AT&T Stadium

10 de abril — Dallas, Texas — AT&T Stadium

23 de abril — Los Ángeles, California — Rose Bowl Stadium

24 de abril — Los Ángeles, California — Rose Bowl Stadium

7 de mayo — Toronto, Ontario — Rogers Stadium

8 de mayo — Toronto, Ontario — Rogers Stadium

21 de mayo — Atlanta, Georgia — Mercedes-Benz Stadium

22 de mayo — Atlanta, Georgia — Mercedes-Benz Stadium

28 de mayo — Chicago, Illinois — Soldier Field

29 de mayo — Chicago, Illinois — Soldier Field

2 de julio — Berlín, Alemania — Flughafen Tempelhof

3 de julio — Berlín, Alemania — Flughafen Tempelhof

16 de julio — París, Francia — Plenitude Arena

17 de julio — París, Francia — Plenitude Arena

30 de julio — Madrid, España — Riyadh Air Metropolitano

31 de julio — Madrid, España — Riyadh Air Metropolitano

7 de agosto — Roma, Italia — Circo Massimo

8 de agosto — Roma, Italia — Circo Massimo

18 de agosto — Dublín, Irlanda — Croke Park

20 de agosto — Dublín, Irlanda — Croke Park

25 de agosto — Londres, Reino Unido — Wembley Stadium

27 de agosto — Londres, Reino Unido — Wembley Stadium

28 de agosto — Londres, Reino Unido — Wembley Stadium

¿Qué artistas acompañarán a Harry Styles?

Una de las novedades de esta etapa es que cada ciudad tendrá un invitado especial distinto. Tinashe abrirá las presentaciones en Phoenix, mientras que CA7RIEL y Paco Amoroso estarán en Dallas.

Kylie Minogue acompañará al cantante en Los Ángeles; Lainey Wilson, en Toronto; Q Marsden, en Atlanta; y The Womack Sisters, en Chicago.

Kylie Minogue Prime Video

Para los conciertos europeos se contempla la participación de Getdown Services en Berlín, Caroline Polachek en París, Feist en Madrid, LCD Soundsystem en Roma, Baby Rose en Dublín y Tears For Fears en Londres.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para ver a Harry Styles?

Las entradas para las nuevas fechas de Norteamérica tendrán su venta general el miércoles 16 de septiembre a partir de las 9:00 de la mañana, de acuerdo con el horario local de cada ciudad.

Quienes quieran participar en la preventa exclusiva para fans deberán registrarse antes del domingo 13 de septiembre a las 11:59 de la noche, tiempo del este.

Foto: Instagram Harry Styles

Harry Styles ofreció varios conciertos en México durante agosto

Harry Styles llevó Together, Together a la Ciudad de México. El ex One Direction se presentó en el Estadio GNP el 31 de julio y los días 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto acompañado por Jorja Smith como invitada especial.

Su paso por la capital mexicana se convirtió en una de las residencias internacionales que formaron parte de la primera etapa de la gira. Las fechas también confirmaron la importancia de México dentro de los recorridos del cantante, quien anteriormente visitó el país con Love On Tour.

Harry Styles REUTERS

Por ahora, México no aparece entre las nuevas ciudades anunciadas para 2027. La extensión únicamente contempla fechas en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, España, Italia, Irlanda y Reino Unido.